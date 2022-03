fitinsur implementa plataforma para venda de seguros agrícolas

A fitinsur acaba de implementar uma plataforma que permite a comercialização online de seguros agrícolas. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Ceres do Brasil, uma AgTech focada na gestão de riscos agrícolas.

Com o nome de ‘Seguro de Equipamento Rural’, o produto protege maquinários, implementos e benfeitorias agrícolas (como tratores, semeadoras e adubadoras) e benfeitorias relacionadas a estocagem e o armazenamento contra a ocorrência de sinistros, principalmente incêndio e furto. Pela plataforma, o produtor, revendas e cooperativas conseguirão fazer as cotações através de API com duas seguradoras, ou seja, terá a possibilidade de incluir todas as informações necessárias até a contratação e pagamento do seguro, tudo em um único ambiente.

“A maior dificuldade que encontramos para a conclusão do projeto era a falta de parametrização e nomenclatura dos produtos disponíveis no mercado, que não seguem um padrão. Isso tornava as cotações, consequentemente as contratações muito complicadas, demandando muito tempo”, disse Leonardo Reis Maia, founder e CEO da Ceres do Brasil.

Segundo ele, a parceria com a fitinsur foi fundamental para resolver esse problema, “porque permitiu a criação de uma plataforma em que o produtor, revendas e cooperativas agrícolas possam ter acesso a contratação do seguro de máquinas e benfeitorias de forma digital, já que hoje existe uma carência muito grande de soluções digitais que realmente possibilitem a contratação do seguro rural de forma simples e rápida”.

Erika Chou, diretora de Marketing e Relacionamento da fitinsur, lembrou que esse é o primeiro projeto que a insurtech implementa de produtos agrícolas. “Todo o processo foi pensado para atender as demandas de ponta a ponta (cotação, comercialização e emissão de apólices) tanto da corretora, como o produtor individual, quanto grupos empresariais, revendas ou cooperativas agrícolas”.

Antes de encerrar, a executiva reforçou que a plataforma ajudará também a diminuir a burocracia e aumentar a eficiência operacional da corretora. “Eu não tenho dúvidas de que essa plataforma que desenvolvemos em parceria com a Ceres do Brasil vai agregar demais ao mercado de seguro agrícola. Nós seremos protagonistas de uma mudança de como é feito a contratação desses seguros atualmente”, concluiu Erika.

N.F.

