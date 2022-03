FGV Rio oferece curso sobre Direito dos Seguros

A FGV Direito Rio abriu inscrições para o curso de extensão, online e ao vivo, “Direito dos Seguros no Século XXI”. O período de matrícula vai até o dia 30 de março.

Os sócios do escritório Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados e professores da FGV Direito Rio, Ilan Goldberg e Thiago Junqueira, vão coordenar o curso que busca disseminar noções essenciais do Direito de Seguros.

O programa abordará questões relativas à regulação do setor de seguros, o seguro D&O; arbitragem e seguros; direitos e deveres dos contratantes nas relações securitárias; seguro cibernético; riscos e oportunidades do uso de novas tecnologias pelos seguradores; impactos da nova lei de licitações no seguro garantia, design e interpretação de apólices, regulação de sinistros, LGPD e seguros, Insurtechs, Sandbox Regulatório e Open Insurance.

Serão dez aulas virtuais de três horas cada, ministradas pelos professores coordenadores do projeto e um corpo docente especializado convidado, composto pelos professores Péricles Gonçalves Filho; Bruno Miragem; Fernanda Paes Leme; Eduardo Fraga; José Roberto de Castro Neves e Bárbara Bassani Moraes.

O curso terá início no dia 31 de março e término no dia 10 de maio de 2022. As inscrições podem ser feitas pelo link.

N.F.

