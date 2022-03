Fernando Sabino é novo sócio do Grupo Fox

O Grupo Fox anuncia a chegada de Fernando Sabino como seu novo sócio. Advogado, também formado em administração de empresas e MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia, com mais de 25 anos de experiência nas áreas de prevenção à fraude, sinistros, governança corporativa e jurídica, o executivo chega com o desafio de liderar as áreas de Investigação e de Novos Negócios, apoiando o crescimento sustentável das empresas do Grupo e investindo na diversificação de produtos.

“Com a estrutura e alcance da companhia, vejo a oportunidade de oferecer um portfólio completo de produtos para apoiar nossos clientes em seus processos decisórios”, afirma Sabino.

A empresa é oriundo da Fox Auditoria & Regulação, fundada em janeiro de 1995 como uma empresa de investigação de sinistros, que passou a ocupar um lugar de destaque na prevenção e combate à fraude no mercado segurador brasileiro. A partir deste crescimento orgânico e sustentável, conjugado com a alta capacidade técnica de seu corpo de especialistas e investimentos em novas tecnologias, a empresa estendeu seus serviços, criando o Grupo Fox, que abrange um completo portfólio na área: Investigação de Sinistro; Investigação corporativa; Pericias (médica, grafotécnica, fonética forense, mecânica e elétrica); Análise e Regulação de sinistro; Suporte a Litígio; Outsourcing; Proteção executiva; Loss Prevention; Canal de Denúncias; e outros.

“A prevenção à fraude é um dos principais serviços que a companhia presta às seguradoras, por isso a chegada de Sabino irá aprimorar ainda mais nossos processos”, comenta Paulo Rogério Haüptli, sócio-diretor do Grupo.

