Ezze Seguros disponibiliza cobertura para equipamentos agrícolas

A Ezze Seguros lançou o produto de seguros para equipamentos agrícolas. O novo seguro oferece proteção contra incêndio acidental, explosão, colisão e danos elétricos, entre outras coberturas, causados aos maquinários essenciais para o agronegócio como tratores, plantadeiras, colheitadeiras e equipamentos fixos e estacionário ou ainda perda e pagamento de alugueis das máquinas. Voltado especialmente para pequenos e médios produtores rurais, a cotação e a emissão de apólices estão disponíveis de forma facilitada para todo o Brasil, por meio de cooperativas e corretores parceiros.

A oferta da nova cobertura faz parte da estratégia de ampliação da presença da seguradora no segmento que fechou 2021 com total de 253 milhões de toneladas de grãos, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e deve crescer 5% neste ano.

“A aquisição de equipamentos agrícolas e sua manutenção durante o uso demanda um alto investimento do produtor rural. Por isso, o principal objetivo do nosso seguro é garantir proteção contra acidentes e imprevistos que neste tipo de atividade podem comprometer a saúde financeira e o patrimônio do produtor. Queremos contribuir para o crescimento sustentável do setor”, explica Fernando Renó, engenheiro agrônomo e head de Agronegócios da Ezze Seguros.

Além das coberturas tradicionais, a companhia oferece ainda a personalização das apólices, de acordo com as características de cada negócio, como a cobertura de quebra súbita, imprevista e acidental de vidros. A duração das apólices pode ser anual ou plurianual.

N.F.

Revista Apólice