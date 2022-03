Ezze apresenta nova diretora comercial de Inteligência de Mercado e filial RJ

A Ezze Seguros conta agora com a atuação da executiva Samantha Sampaio, que ingressa na companhia como diretora comercial.

Ao lado de Ivo Machado, vice-presidente Comercial e de Marketing, Samantha assume a área de Inteligência de Mercado, e terá como foco acelerar o crescimento da companhia investindo fortemente no monitoramento de informações de mercado, planejamento estratégico, plataforma digital e formação de uma força de vendas de alta performance.

“Precisamos estar atentos ao comportamento de nossos parceiros e às tendências do mercado para oferecer um atendimento que encante nossos clientes. Nosso objetivo é trazer facilidade e flexibilidade ao processo de cotação e emissão de apólices. Cada cliente é único e buscamos oferecer a melhor experiência para cada um deles”, comenta Samantha.

Com quinze anos de experiência no mercado segurador e vasto conhecimento em Seguro Garantia e estratégia de vendas, Samantha também será responsável pela gestão da equipe comercial do Rio de Janeiro e Espírito Santo no atendimento aos produtos de ramos elementares.

No ano passado, a Ezze Seguros iniciou o processo de expansão nacional com inauguração de unidades físicas nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além do atendimento remoto para o interior de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e regiões Centro-Oeste. A estratégia tem por objetivo proporcionar agilidade e facilidade no processo de cotação e emissão de apólices, além de posicionar a marca em novas regiões do Brasil, estabelecendo uma relação de confiança e proximidade com corretores e parceiros.

N.F.

Revista Apólice