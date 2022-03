Estudo aponta as 10 principais tendências para seguros no Brasil

A Capgemini apresentou os resultados dos Top Trends 2022 em Seguros. Os estudos realizados anualmente trazem as tendências e são preparados para apontar aquelas que devem ser as principais inovações dentro dessa indústria e servir como guia para as empresas do setor.

Elaborado para atender os três grandes subsegmentos (Property and Casualty; Life; e Health) de Seguros, cada estudo produz um relatório independente e destaca de forma detalhada e pragmática as 10 tendências mais importantes para cada um deles, de acordo com perspectivas e peculiaridades do segmento abordado que compõe o universo dos Seguros.

Roberto Ciccone, vice-presidente Financial Services da Capgemini Brasil, ressalta que os fatores de conveniência e hiperpersonalização seguem em alta e devem permanecer entre as capacidades a serem desenvolvidas. Porém, o executivo afirma que o relatório revelou novos pontos de atenção para as organizações.

“Os Top Trends 2022 para o setor de Seguros demonstram que é preciso avançar nas percepções de conveniência e hiperpersonalização. Neste mercado, o cliente também compra reputação, credibilidade e precificação. Portanto, as empresas precisam estar preparadas para responderem a esses anseios do consumidor, e desenvolvendo rapidamente serviços inovadores com melhores prêmios, estar alinhados aos conceitos de ESG (sigla em inglês para Meio-Ambiente, Social e Governança), cuidarem da sua segurança digital para não receberem ataques cibernéticos e ofertando seguros embutidos. Estes são alguns dos destaques que esta edição do estudo aponta”, explica.

Cada pesquisa prepara uma análise detalhada das 10 principais tendências em cada um dos subsegmentos, classificando os findings em quatro grandes dimensões: Centricidade do Cliente; Empresas Inteligentes; Resiliência Empresarial; e Colaboração em Escala. Apesar das diferenças entre os subsegmentos, muitas tendências convergem o que possibilitou também o desenvolvimento de um índice com os insights gerais da indústria de Seguros*

Centricidade do Cliente

– CARE: Seguradoras e canais de distribuição precisam oferecer Conveniência, Aconselhamento e RElevância na oferta

– Automação nos processos visando a melhor experiência dos clientes e dos parceiros

– Integração do produto Vida e Saúde por meio de aplicativos de bem-estar, e uma discussão cada vez mais madura de como aumentar o engajamento do cliente final via novos serviços que agreguem valor para o cliente, para a Seguradora e seus parceiros

Empresas Inteligentes

– Uso de ferramentas low-codes para acelerar o Go To Market

– Qualidade e enriquecimento de dados, e uso de Inteligência Artificial para conhecer melhor os clientes

– Uso de Cloud para ganhar agilidade operacional, segurança e escala

Resiliência Empresarial

– Inclusão dos conceitos de ESG nas discussões de subscrição e investimento

– Seguros embutidos: Evolução do modelo atual de affinity do Brasil, mas expandido para todos os produtos como Auto, Vida, etc.

– Reforço no modelo de riscos para navegar nos difíceis momentos atuais de Catástrofes Naturais

Colaboração Em Escala

– Preocupação com a Cibersegurança trabalhando com experts de tecnologia para se proteger

Além da divisão, cada relatório classifica a velocidade em que estas medidas deveriam ser adotadas para as respectivas subindústrias e o impacto que trarão para a relevância dos negócios, por meio de um gráfico de prioridade x impacto. Para efeito de comparativo, também foi produzido um gráfico que contempla as tendências gerais para o setor de Seguros.

“Os relatórios Top Trends para o setor de seguros demonstram que em uma realidade onde conveniência, relevância e personalização são os principais anseios do consumidor para contratar qualquer tipo de serviço, as companhias precisam aprimorar-se internamente para simplificar processos, mudar cultura e aplicar muito foco no cliente para desenvolver novos procedimentos, serviços e produtos customizados. Quem conseguir aplicar todos esses fatores e realizar uma transformação digital com maior celeridade, dominará o mercado. Estamos aqui para oferecer uma parceria com ampla experiência no assunto”, explica Gustavo Leança, líder de Soluções para Insurance da Capgemini Brasil.

De acordo com Renata Ramos, líder Seguros Brasil da consultoria, um dos apontamentos mais relevantes dos relatórios Top Trends 2022 para o setor de seguros ressalta como as organizações devem aprimorar a sua forma de coleta, tratamento e análise de dados para estarem mais alinhadas às necessidades do consumidor e em encontrar novas oportunidades de negócios. “O cliente quer uma empresa capaz de oferecer agilidade e conveniência em seus serviços. Isso só se alcança por meio de um acurado método de captação, tratamento e análise de dados somados a aplicação de Inteligência Artificial, onde o consumidor é o centro de sua razão de existir”, conclui.

N.F.

Revista Apólice