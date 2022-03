Empoderamento feminino no mercado de seguros é tema de live da TEx

Em bate papo virtual, Emir Zanatto, CEO da TEx, e Felipe Ceitlin, diretor Comercial da insurtech, receberam Ana Carolina Mello, conselheira da SouSegura, que compartilhou sua experiência, quais os principais desafios e conquistas das mulheres no mercado de seguros e as ações promovidas pela associação. A íntegra da live, que marca o início da parceria entre a empresa e a entidade, pode ser conferida no canal oficial da companhia no Youtube.

Com mais de 25 anos atuando no mercado, Ana sempre atuou em seguradora e depois que ingressou na SouSegura é que iniciou um maior contato com corretoras de seguros. “Gosto muito e é um mercado que adoro. Quem entra em seguros não sai mais”, ressaltou a executiva no início da live.

A SouSegura nasceu na década de 1990 no Rio de Janeiro, com objetivo de promover a equidade de gênero no mercado de seguros, o tornando mais inclusivo, diverso e produtivo. “Ao longo desses anos a associação cresceu muito, justamente pela força da nossa atuação, e para marca ficar mais moderna e mais alinhada com o nosso propósito, realizamos um rebrand no ano passado, mudando o nome da AMMS (Associação de Mulheres do Mercado de Seguros) para SouSegura”, explicou Ana.

De acordo com a conselheira, a busca pela equidade de gênero no mercado de seguros não é diferente de outras áreas, na qual o gênero masculino é majoritariamente presente. “Hoje temos uma participação maior das mulheres, mas 25 anos atrás eu era a única mulher em reunião e eventos. Mesmo assim, ainda é muito importante trazer cada vez mais mulheres para o mercado de trabalho, para que elas possam estar na posição e cargo que almejarem, sendo felizes com a sua carreira”, ressaltou.

Um dos fatores fundamentais para potencializar a diversidade no mercado de seguros passa pela inteligência de gênero, na qual pessoas diversas contribuem para empresa e sociedade, segundo Ana Carolina. “As pessoas passaram por experiências diferentes, sejam culturais, sociais ou de vida. E essas diferenças são positivas, porque trazem diversidade. Quanto mais histórias e diversidade você tiver em seu ambiente de trabalho, mais forte será sua decisão para entender não só seus funcionários, mas toda população”.

Zanatto ressaltou que a TEx passou recentemente por uma mudança interna relevante em termos de diversidade. “Com a pandemia, a TEx recrutou uma série de colaboradores em diferentes estados do país e isso nos trouxe um ganho importante não só para nossa cultura de diversidade, mas para nossa empresa”, comentou.

Ana comentou sobre a pesquisa da CNseg, realizada apenas com seguradoras, na qual mostra que a maioria dos profissionais de seguros em níveis iniciais (57%) são mulheres, mas em se tratando de cargos de diretoria e C-level esse número chega a apenas 26%. “É exatamente esse movimento que precisamos mudar, fazer com que essa representatividade seja igualitária em toda pirâmide de níveis de uma empresa”.

Para conselheira são fatores como síndrome de impostora, na qual as mulheres têm tendência à autossabotagem, viés inconsciente, tendências ou preconceitos de um indivíduo a favor ou contra determinado gênero, e teto de vidro, dificuldades enfrentadas pelas mulheres para crescer na carreira e chegar a posições de liderança na hierarquia das empresas, que prejudicam a ascensão das mulheres em cargos de liderança. “Compreender esses problemas é fundamental para ajudar nessa escalada da pirâmide profissional”.

De acordo com o CEO da TEx, a empresa conta com 46% de mulheres no time, mas em cargos de diretoria não há essa presença. “Nosso objetivo é que possamos contar com mais diversidade aqui dentro. Precisamos fazer essa mudança afirmativa”, revelou.

Projetos

A SouSegura realiza uma série de ações e projetos com foco na equidade de gênero e diversidade para o mercado segurador. Entre os destaques está a mentoria, que acontece uma vez por ano para as associadas. “São reuniões semanais e virtuais com 1h de duração e contam com participação de mentor, que geralmente é profissional de nossos patrocinadores”.

A associação também realiza eventos, podcasts e ações nas redes sociais, onde convidam mulheres relevantes para explorar assuntos do universo feminino e também sobre diversidade. “Damos voz de fala para as mulheres que atuam no mercado e convidamos as mulheres de nossos patrocinadores para falar também”, explicou Ana Carolina durante a live.

Zanatto finalizou a live agradecendo a participação da Ana e celebrou a parceria inédita entre TEx e SouSegura. “Para nós será um prazer imenso e uma oportunidade imensa para aprender, mudar e evoluir”.

Para ser associada, basta acessar o site SouSegura, se cadastrar e participar de todas as atividades. A íntegra da live pode ser conferida no canal oficial da TEx no Youtube e também no Facebook.

N.F.

Revista Apólice