Em fevereiro, otimismo do mercado de seguros é confirmado

A Fenacor divulgou hoje, 4 de março, os resultados do ICSS (Índice de Confiança do Setor de Seguros). Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES (Índice de

Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e

Expectativas das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das Grandes

Corretoras).

Em todos os finais de mês são enviadas perguntas simples, de múltipla

escolha, em que as empresas dizem sobre o que esperam que aconteça nos

próximos seis meses, com relação a algumas variáveis relevantes do mercado de seguros. Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevistadas em cada

oportunidade. No seu cálculo, o indicador leva em conta três aspectos: economia

brasileira, faturamento e rentabilidade de cada um dos setores citados.

Em fevereiro, a situação se manteve praticamente estável, com um otimismo moderado por parte das empresas. Essa tendência mais favorável

vem desde o final do ano passado.

Nesse momento, os indicadores permanecem entre 105 e 110 pontos. A seguir, veja os últimos números obtidos.

Abaixo, como ilustração, a evolução do ICES e o saldo de seus fatores.

Abaixo, o posicionamento dos fatores do ICES em fevereiro de 2022

e a evolução do indicador ICGC.

N.F.

