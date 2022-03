CVG-RJ promove almoço em homenagem a Alexandre Camillo

O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) vai homenagear Alexandre Camillo, superintendente da Susep, com um almoço no Centro do Rio de Janeiro para convidados do mercado. O evento será no dia 05 de abril, às 12h, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Os interessados em participar devem confirmar presença até 28 de março (vagas limitadas) pelos telefones (21) 2203-0393/2213-2787/96428-7043/96428-4687, das 9h às 17 horas, ou pelo e-mail [email protected] O valor do almoço é R$ 140,00.

“Vamos reverenciar uma liderança nata do nosso mercado, que certamente irá intensificar o diálogo com a sociedade em geral e, em especial, com os profissionais do setor. Com uma bagagem de conhecimento incomensurável, Camillo irá valorizar o corretor e destacar o seu protagonismo, além de democratizar o seguro tendo como base um ambiente de confiança e parceria com todos os players”, comemora o presidente do CVG-RJ, Octávio Perissé.

No discurso que fez quando tomou posse à frente da Superintendência de Seguros Privados, em dezembro passado, Camillo afirmou que vai concentrar “esforços para os consumidores e para o aumento do acesso dos produtos de seguros aos brasileiros de todas as classes econômicas e sociais. O foco será o aumento e o fomento do diálogo com a sociedade e com o setor, para democratizar cada vez mais o seguro”, pontuou o líder da Susep em seu discurso de posse.

Experiência

Economista de formação, Camillo ocupava a presidência do Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo) desde 2014. Corretor de seguros com mais de quatro décadas de atuação, ele tem ainda especialização em gestão para administradores e em gerência de negócios de seguros. É autor dos livros “Vendas Evolutiva” e “Vendas Progressivas”.

