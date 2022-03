O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais), em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), promove, de 28 a 30 de março, das 19 às 21 horas, o curso on-line “Aplicando a LGPD nos Seguros de Pessoas”.

O objetivo do curso é apresentar e debater os conceitos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e sua aplicabilidade na operação do mercado de seguros, com foco na atuação dos corretores quanto à segurança da informação, proteção de dados, organização e controles.

“Abordaremos os eixos principais sobre os objetivos, princípios e bases legais no contexto do setor, seus agentes de tratamento de dados e exigências da Lei. Igualmente, no eixo de finalidade e adequação dos processos serão destaque os impactos sobre a operação e o relacionamento da legislação com as normativas vigentes, assim como o processo de implementação, isto é, etapas de adequação, planejamento, mapeamento, gerenciamento e controles”, explica o professor e consultor Maurício Tadeu Barros Morais, que ministrará o curso.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, recomenda o treinamento aos profissionais que atuam com seguros, em especial de Pessoas (Vida, Previdência, Saúde, Odonto). “Trata-se de mais uma iniciativa do Clube no sentido de capacitar os agentes do setor em temas atuais que impactam o dia a dia dos profissionais de seguros. O curso será realizado por meio da plataforma da ENS, com o professor Maurício Tadeu, profundo conhecedor do tema”.

A inscrição deve ser feita pelo link e inclui a doação de, no mínimo, R$ 20,00. Os valores serão destinados à aquisição de cestas básicas, que serão entregues à Central Única de Favelas (Cufa Minas Gerais). A entidade se responsabilizará pela distribuição dos alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

