CSP-MG abre agenda de eventos com workshops “Conhecer para Proteger”

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) abre a agenda de eventos do ano com a série online e gratuita de workshops “Conhecer para Proteger”. O primeiro encontro acontece no dia 24 de março, das 9h30 às 11h30, com transmissão pela plataforma Zoom.

Na primeira rodada, foram convidadas as beneméritas Capemisa Seguradora (Thiago Morelo), Simetria Brasil (Darjan Duarte e Alexandre Franco) e Bradesco Seguros/Universeg (Ana Lúcia Rocha). As inscrições podem ser feitas pelo link.

Sobre o evento

O projeto Workshop Conhecer para Proteger foi lançado em 2019, em formato presencial. Com a pandemia da Covid-19, o evento migrou para o meio remoto.

A iniciativa reúne as beneméritas mantenedoras do Clube que apresentam aos corretores novidades e benefícios dos seus produtos, programas de incentivo, diferenciais competitivos, dicas mercadológicas e de inovação, estratégias de vendas, informações sobre como melhorar a gestão e os resultados das empresas. Além disso, os workshops são uma oportunidade de fazer negócios, promover o networking e a troca de experiências entre palestrantes e público de diversas partes do País.

Este ano estão previstos 12 workshops envolvendo 48 parceiras, que serão realizados de março a agosto. A mediação dos encontros é feita pelo consultor empresarial e diretor da entidade, Maurício Tadeu Barros Morais.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, lembra que o objetivo da série é a capacitação dos agentes do setor. “A qualificação é primordial para que os corretores possam se preparar para o novo momento do mercado. É preciso buscar periodicamente conhecimento técnico para captar novos negócios, sempre atendendo às necessidades do cliente por meio da oferta da proteção adequada”.

N.F.

Revista Apólice