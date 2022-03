Cresce uso de títulos de capitalização como garantia no aluguel de imóveis

Os imóveis alugados no país representam hoje 18,3% do total de moradias, o equivalente a 13,3 milhões de domicílios, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até 2030, este número deve chegar a 20 milhões. Com os juros e a inflação em alta, a tendência é de aumento dos custos de aluguel e das garantias exigidas dos inquilinos. Neste cenário, cresce a procura por instrumentos de garantia locatícia, em substituição ao fiador tradicional.

Os títulos de capitalização são um bom exemplo. Segundo a FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), a modalidade Garantia apresentou crescimento de 10,9% em 2021, na comparação com o ano anterior, totalizando uma arrecadação de R$ 2,89 bilhões.

A Brasilcap oferece uma solução de garantia locatícia. É o Cap Fiador, produto que dispensa a figura do fiador, minimizando uma das maiores dificuldades encontradas no momento da locação de imóveis. Em 2021, a empresa viabilizou mais de 7 mil locações com o uso desta modalidade, uma alta de 43% em relação ao ano anterior. O volume total, que considera novas adesões e renovação das existentes, passou de R$ 150,4 milhões para R$ 201,8 milhões, incremento de 34,2%, superior à média apresentada pelo mercado. Consideradas apenas as novas adesões ao Cap Fiador, o crescimento foi de 70% em um ano, o que denota como a solução de capitalização tem atendido a necessidade dos clientes e se consolidado a cada ano no mercado de garantias.

O Cap Fiador funciona como garantia ágil para o aluguel de imóveis residenciais e comerciais. Algumas características explicam o aumento na procura pelo produto. A desburocratização é uma delas, uma vez que o locatário está liberado da análise de crédito, comprovação de renda ou taxa de adesão, bastando procurar um corretor de seguros para providenciar a contratação da solução. É um título de capitalização de pagamento único e prazo de vigência a partir de 12 meses, cujo valor da garantia é definido entre as partes contratantes (locador e locatário). E vale destacar: inquilino, proprietário e a imobiliária ainda contam com benefícios como assessoria jurídica e cesta gratuita com serviços emergenciais como chaveiro, encanador, eletricista, vidraceiro, entre outros, conforme condições de comercialização do produto.

Outra característica relevante e que contribui para a escolha do produto é que o locatário recebe de volta 100% do valor pago ao final da vigência, em caso de não utilização da garantia, o que não ocorre com algumas das outras soluções disponíveis no mercado para a finalidade. Nesse período, ainda concorre a premiações mensais, que podem superar 23 vezes o valor do título.

De acordo com o superintendente executivo comercial, comunicação e sustentabilidade da Brasilcap, Elder Castro, produtos como o Cap Fiador refletem características da marca, como a inovação e o foco na versatilidade do negócio. “Fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade é nosso maior propósito. Acreditamos na diversidade de soluções que a capitalização oferece para viabilizar projetos de vida dos mais variados, como a locação de um imóvel ou mesmo a formação de reserva financeira para a compra de um imóvel. Por isso, seguiremos focados em linhas de produtos versáteis que combinem esses três fatores essenciais: planejamento, disciplina e confiança no futuro”, afirma.

N.F.

Revista Apólice