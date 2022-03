Consumidores estão buscando mais por seguradoras digitais

As perguntas e termos relacionados aos novos formatos de contratação de seguro, como “o que é uma insurtech?”, apresentaram alta de 133,3% em janeiro deste ano, considerando os resultados dos principais buscadores online em comparação com o mesmo período de 2021. Os dados fazem parte de levantamento realizado pela Pier em parceria com a Semrush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online.

Outro destaque do estudo foi o aumento da busca pelos termos “seguradora digital” e “seguro sem franquia”, com alta de 50% e de 57,1%, respectivamente. Apenas a procura da palavra-chave “insurtech” cresceu 60% nos buscadores online no primeiro mês do ano. Tudo isso ajuda a ilustrar os efeitos do surgimento e crescimento de diversas insurtechs no setor, que trazem uma nova abordagem para o tradicional mercado de seguros.

A pesquisa apontou ainda que as palavras “seguros” e “seguradoras” tiveram uma média de 75,5 mil procuras por mês durante o período de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Já as expressões “seguro auto” e “seguro celular” tiveram uma média de buscas mensais de 18 mil e 16 mil, respectivamente, no mesmo período.

Para Igor Mascarenhas, co-fundador e CEO da Pier, os números da Semrush demonstram o crescente interesse do público por serviços de seguro, especialmente pelo modelo de negócios apresentado pelas insurtechs.

“Já são mais de 100 insurtechs no Brasil e o uso de tecnologias como inteligência artificial tem transformado o segmento, trazendo mais comodidade e praticidade ao consumidor, além de preços estruturalmente mais baixos. Outras vantagens são a ausência de franquia ou carência, que vem atraindo um novo público que, eventualmente, nunca havia contratado um seguro, mas agora deseja fazer isso”, conta.

Ao considerar o período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2022, houve um aumento de 123,8% nas buscas pelo nome da Pier, de acordo com o mesmo levantamento. Durante o último ano, além de ter lançado novos serviços para seus membros, como a cobertura de danos parciais para automóveis, a startup também priorizou o uso da inteligência artificial em todo seu sistema. Um exemplo disso é o Pier Bolt, que garante reembolsos em até 10 segundos em 20% dos casos, atualmente.

