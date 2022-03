Comunicação: Você já parou para pensar como o seu cliente te vê?

Compartilhar no

Warren Buffett, um dos mais importantes investidores do mercado financeiro global costuma dizer “Se você não consegue se comunicar, nada acontece. Você pode ter toda a capacidade intelectual do mundo, mas tem que ser capaz de transmiti-la. E isso só acontece pela comunicação”.

Ao longo dos anos percebemos que muitas empresas usam a comunicação apenas para informar novidades ou para algo pontual, porém quase nunca fazem uma gestão de imagem contínua, esquecem de construir, reforçar ou simplesmente preservar a imagem de suas marcas.

Brand equity é o valor atribuído aos produtos ou serviços de uma empresa em virtude de sua marca. Demonstra o que os consumidores pensam, sentem e percebem a respeito dela, bem como a precificação e a fatia de mercado que ocupa. Mas infelizmente, na busca de resultados imediatos, nem todas as empresas trabalham para valorizar as suas marcas de uma maneira mais sistêmica.

É preciso ter em mente que a marca é uma cultura e também uma dinâmica – uma complexa relação entre a empresa, produto e comunidade. Se você não faz a sua parte nesse jogo, provavelmente a maioria das pessoas pode conhecer uma versão de sua empresa que talvez já nem exista mais.

Evoluir é necessário, mas saber se comunicar é fundamental.

Nesse mundo novo, essa relação precisa ser constante e ao mesmo tempo flexível, sempre com o objetivo de entender e atender os anseios das pessoas, se conectando com elas em seus diferentes momentos.

O segredo dessa comunicação não está apenas no storytelling, mas principalmente no storymaking, literalmente construindo uma história conjunta com o seu público. É pensar como você quer ser visto e lembrado.

É nesse trabalho que a Conteúdo F se especializou. Somos uma empresa totalmente voltada para criar conexões mais fortes e mais emocionais com os diferentes públicos, independente do formato ou mídia, sempre por meio do conteúdo.

E você, o que tem feito para valorizar a sua marca?

Talvez a gente possa te ajudar.

* Por Fabio Modena, head de Conteúdo da Conteúdo F