Começa a largada para a campanha “Vou com a Zurich 2022”

A Zurich começou o ano com uma boa notícia para os corretores parceiros de todo o país: a retomada da sua tradicional campanha de incentivo “Vou Com a Zurich”, que em 2022 levará os corretores contemplados, com direito a um acompanhante, para dois destinos brasileiros muito visitados por turistas de todo o mundo: o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e a cidade paranaense de Foz do Iguaçu.

“Desde 2012, realizamos essa campanha de incentivo junto a nossos parceiros, que tem como finalidade reforçar vínculos, incentivar o relacionamento, reconhecer os melhores e impulsionar novos negócios. Em 2021, por conta da pandemia, não pudemos fazê-la, mas em 2022 retomamos com essa iniciativa que é tão esperada por eles e por nós”, comenta o diretor executivo de Distribuição da seguradora, Marcio Benevides. Ele, juntamente com o CEO da empresa, Edson Franco, além de outros diretores, acompanharão os vencedores às viagens que ocorrerão em 2023.

Benevides destaca que a campanha vai além de conceder viagens aos corretores que melhor performarem em vendas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. “O objetivo é proporcionar experiências únicas para esses profissionais, já que toda a programação é concebida para ser diferente de um pacote adquirido em uma agência de viagens, oferecendo, portanto, exclusividade com uma vivência única e inesquecível”, conta.

Desde que a empresa iniciou a ação, nenhum destino foi repetido. As localidades escolhidas em 2022 estão relacionadas à preocupação do Zurich Insurance Group com a sustentabilidade, já que tanto Fernando de Noronha quanto Foz de Iguaçu são destinos conhecidos mundialmente pela natureza ímpar e que requerem a manutenção dos seus biomas. O arquipélago situado no extremo da costa Nordestina é um santuário da fauna marítima do Brasil; já a cidade do Sul conta, entre outras peculiaridades, com a segunda maior cachoeira em volume do planeta.

São elegíveis a participar da campanha os corretores que integram as categorias Infinite Blue e Premium do Programa de Relacionamento Experiência Zurich. Os corretores Infinite Blue vão para Fernando de Noronha, enquanto os melhores entre os Premium irão para Foz de Iguaçu.

Zurich entrega vouchers para os vencedores de 2019

Devido à decretação da pandemia, as viagens que ocorreriam em 2020, relativas à campanha “Vou com a Zurich” de 2019, não puderam acontecer. A solução encontrada pela companhia foi entregar aos vencedores um voucher viagem para que cada um possa realizá-las ao longo de 2022.

“Os corretores são parceiros importantíssimos para a empresa e continuaram conosco nesse período tão difícil. Por isso, tão logo foi possível e seguro, a seguradora tomou a frente para honrar esse compromisso e reconhecer aqueles que trabalharam arduamente por excelentes resultados. Isto demonstra o nosso reconhecimento e evidencia a valorização do profissional que contribui para que a Zurich siga como uma das maiores seguradoras globais”, afirma Benevides.

Em cerimônia realizada no último dia 14 de dezembro, foram entregues os vouchers aos vencedores daquela edição, no valor de R$ 40 mil para os ganhadores na categoria Infinite Blue e de R$ 20 mil para os corretores Premium. Todos poderão utilizar os vouchers até o final de 2022, como desejarem, em até duas viagens.

N.F.

Revista Apólice