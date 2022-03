Chuvas em Petrópolis elevaram sinistros de Auto na Europ Assistance

Compartilhar no

As chuvas que castigaram a região de Petrópolis (RJ), entre os dias 16 e 22 de fevereiro, aumentaram em 186% o número de sinistros de automóveis na região em comparação com os mesmos períodos de dezembro (21) e janeiro (22). O levantamento é da Europ Assistance Brasil (EABR).

Ainda segundo a companhia, os atendimentos envolvendo pane elétrica cresceram em 50%, enquanto os serviços de assistência residencial ficaram 39% acima da média, quando comparado aos meses anteriores.

Para atender à crescente demanda, a organização ampliou o número de equipes de atendimento aos moradores de Petrópolis. Parceira da Bradesco Seguros, a empresa enviou guinchos que fazem todos os serviços de atendimento Auto; veículos que prestam assistência residencial e motos que realizam socorros mecânico.

“A partir da metodologia do customer centric, que converge todo o planejamento estratégico para a experiência do cliente, conseguimos mapear as principais necessidades das pessoas naquela região e redirecionar nossos esforços para ajudá-los. É em um momento de calamidade, como esse, que um serviço de assistência ágil pode fazer a diferença” destaca, Daniel Arzon, gerente executivo de Rede de Prestadores da Europ Assistance Brasil.

N.F.

Revista Apólice