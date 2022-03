Chubb anuncia nova jornada dos corretores parceiros

A Chubb está aperfeiçoando seus processos de relacionamento com os corretores de seguros no Brasil. Até o final do mês, todos os parceiros da companhia serão convidados para eventos online nos quais serão apresentados detalhes das iniciativas da empresa voltadas a ajudá-los a aprimorar seus conhecimentos e a aproveitar oportunidades de negócio. O primeiro encontro virtual está programado para hoje e o último evento acontece no dia 22. Os convites serão enviados por e-mail pela seguradora.

“Fizemos uma grande revisão de tudo o que podemos oferecer em termos de suporte e de aprimoramento de nosso relacionamento com os parceiros”, explica Alexandre Federman, diretor Comercial e head do Canal Corretor da empresa. “Agora queremos apresentar os detalhes do que desenhamos e inserir cada vez mais os corretores no que chamamos de universo Chubb”, completa. Entre as novidades a serem anunciadas estão programas de treinamentos e de identificação de oportunidades de negócios e campanhas de incentivo, tudo passando por uma revisão da forma de valorização da parceria do corretor com a companhia.

A partir das modificações a serem anunciadas, a seguradora quer deixar evidente o caminho a ser percorrido pelos corretores parceiros e as oportunidades para estarem cada vez mais próximos da companhia. “Sempre tivemos clareza da relação ganha-ganha construída no dia a dia com os corretores. O que fizemos agora é estabelecer uma trilha na qual poderemos cuidar ainda mais dessa relação e expandir as oportunidades tanto para os corretores quanto para a empresa”, afirma Federman. ‘Como nosso objetivo é levar ao mercado a proteção de produtos concebidos a partir da experiência e da capacidade técnica de uma das maiores seguradoras do mundo, o segurado também tem muito a ganhar, a partir da orientação e do conhecimento de quem mais entende de proteção: o corretor de seguros”, completa.

