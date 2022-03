Centauro-ON disponibiliza novas coberturas para produtos individuais

A Centauro-ON apresentou novidades para o segmento de produtos individuais e, dentre elas, a ampliação do rol de procedimentos para cobertura de doenças graves, permitindo também a contratação isolada desta garantia.

Agora a cobertura de Doenças Graves, além de contar com os planos Básico e Plus, oferece a opção do plano TOP incluindo novos e importantes eventos que totalizam mais de 20 Doenças cobertas, chegando a 33 quando analisada a abrangência de cada doença, como transplante de órgãos e câncer.

Plano Básico – Coberturas: (1) Acidente Vascular Cerebral, (2) Bypass, (3) Câncer, (4) Cirurgia da Aorta, (5) Diagnóstico de Grande Queimado, (6) Infarto Agudo Do Miocárdio, (7) Insuficiência Renal Crônica, e (8) Transplantes de Órgãos.

Plano Plus – Coberturas: todas do plano (8) Básico, mais (9) Alzheimer, (10) Cirurgia de Válvula do Coração, (11) Doença de Parkinson, (12) Embolia Pulmonar, (13) Esclerose Múltipla, (14) Lúpus Erimatoso Sistêmico, (15) Osteomielite e (16) Paralisia de Membros.

Plano TOP (novidade) – Coberturas: todas dos planos Básico e (16) Plus, mais (17) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, (18) Doença do Neurônio Motor, (19) Perda da fala, (20) Perda da Visão e (21) Perda da Audição.

A cobertura consumível para câncer em todos os estágios: (a) leve: 30%; (b) moderado: 50%; e (c) grave: 100%.

“O novo plano TOP para Doenças Graves cobre um total de 21 doenças e, para diagnóstico de Câncer, passamos a indenizar de acordo com os estágios (a) leve, (b) moderado e (c) grave, permitindo ampliar a cobertura para este evento”, afirma Regina Hoinatski, diretora de Produtos e Operações da Centauro-ON. “Os níveis de indenização são 30%, 50% e 100%, de acordo com a gravidade e, para os níveis leve ou moderado da doença, o capital será consumível, podendo ser acionado mais de uma vez, ou seja, se o cliente for diagnosticado com câncer leve, ele será indenizado com 30% do capital segurado e terá ainda 70% do seu capital para eventos futuros, que poderá ser consumido até o final da vigência, caso o segurado seja diagnosticado com outra doença coberta.”

Regina também reforça que poucas seguradoras no mercado oferecem cobertura para Lúpus, Osteomielite, Parkinson e Alzheimer e reiterou que transplante de órgãos, um dos procedimentos cobertos em todos os planos (básico, plus e top), abrange transplante de coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, intestino delgado ou medula óssea, além de transplante parcial ou total da face, mão braço e perna. “Temos esse diferencial, olhamos muito as demandas e necessidades apontadas pelos corretores e clientes.”

No produto Vida Individual Tradicional, agora é possível contratar Doenças Graves de forma autônoma. “Este já era um pedido dos nossos corretores parceiros e conseguimos atender neste pacote de novidades. Muitas vezes o cliente já possui uma apólice de vida, e agora poderá incluir somente a cobertura de doenças graves, com capital mínimo de R$ 50 mil, chegando a R$ 500 mil.”

Outras novidades foram apresentadas durante o Webinar no último dia 09 de março, que são:

– Inclusão da cobertura de Diária de Incapacidade Temporário por Acidente (DITA), além da garantia de DIT que abrange doença e acidente já oferecida no produto;

– Possibilidade de pagamento do seguro através da pessoa jurídica;

– Flexibilidade na dispensa de exames para capitais até R$ 1 milhão para os produtos Vida Temporário e Dotal Misto;

– Taxas mais atrativas para a faixa etária de 24 a 50 anos na cobertura de Doenças Graves – Plano Plus;

– Simulador para o produto Vida Individual Tradicional com maior flexibilidade na composição de coberturas e capitais segurados.

“Estamos investindo em ferramentas e diferenciais para incentivar a contratação do seguro de vida no Brasil e, sabemos que Doenças Graves é uma cobertura diferenciada”, explica Regina. “Essa cobertura possibilita um apoio financeiro em momentos sensíveis da vida com o diagnóstico de uma doença grave, podendo auxiliar no seu tratamento.”

