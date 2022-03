Capemisa Seguradora retoma sua convenção comercial presencial  

A sexta edição da Convenção Comercial da Capemisa Seguradora acontece até o dia 19 de março, retomando seu formato presencial. O evento reúne mais de 100 colaboradores de todo o Brasil, entre superintendentes regionais, gerentes comerciais, executivos de contas e toda a diretoria da empresa.

O diretor comercial da companhia, Fabio Lessa, diz que sua equipe se mostra animada com a iniciativa presencial e que, no olho no olho, a interação é mais criativa e produtiva. A convenção comercial é sempre um momento marcante, quando são alinhados os objetivos, metas e estratégias. Além do treinamento do time para atuação junto aos corretores de seguros com foco na consolidação dos processos comerciais e difusão de conhecimento organizacional.

“Esse é um evento que traz iniciativas para gerar propostas de valor ao nosso time. Nossos profissionais são o elo de entrega de nossos produtos e serviços aos corretores, que atuam como influenciadores e multiplicadores junto ao cliente final. O seguro de vida é um tipo de apólice que precisa ser incentivada com estímulo de demanda e argumentações. Para isso, o melhor são sempre atividades de desenvolvimento humano, como a criatividade e inovação”, relata Lessa.

Durante a convenção, será reforçada a ideia de como os pequenos e médios negócios continuam em destaque no trabalho da empresa em 2022. “Esses empreendedores geram riquezas e oportunidades. Por isso, investimos para dar mais ênfase a novas ferramentas comerciais. Toda a construção da nossa estratégia está calcada na geração de prosperidade financeira aos nossos parceiros corretores”, destaca o diretor da Capemisa.

