Campanha Desafio Gboex premia corretores com viagens

A Campanha Desafio Gboex premiará corretores com viagens. Bariloche e Buenos Aires são os destinos escolhidos para agraciar os parceiros comerciais que se destacarem na arrecadação neste ano. A ação se baseia em um sistema de pontos, que são acumulados por meio da comercialização dos produtos da empresa.

A campanha tem vigência até 31 de dezembro e o benefício contempla os passeios para os ganhadores e para acompanhantes. Estão aptos a participar os corretores cadastrados no Gboex, ou que vierem a se inscrever no período da iniciativa. Com abrangência nacional, a ação ainda contempla outras etapas, com recompensas adicionais.

“Convidamos os nossos parceiros para ‘embarcar’ nesse desafio. Depois de um período de mudanças, impostas pela pandemia e que impediam viagens, retomamos esse formato de premiação que já era tradicional em nossas campanhas anuais. Valorizamos e reconhecemos o trabalho dos corretores e essa é uma forma de retribuir a dedicação e o comprometimento com a nossa marca, além de reafirmar o compromisso de levar proteção e segurança para as pessoas”, ressalta a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto. Neste ano, a iniciativa tem a participação da MAG, parceira da empresa desde 2021. A executiva destaca também que corretores e clientes contam com a proteção de uma entidade com 109 anos de tradição, solidez e segurança.

Mais informações podem ser requisitadas pelo email [email protected]