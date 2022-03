BS2 anuncia Alessandro Jarzynski como VP da nova seguradora do banco

Compartilhar no

Alessandro Jarzynski chega ao BS2, banco digital PJ, como vice-presidente da BS2 Seguros, seguradora anunciada em dezembro de 2021. Com mais de 25 anos de experiência no segmento, Jarzynski apoiará Adriano Romano, líder da operação, na implementação do plano de negócio.

Entre os desafios do executivo, o foco será a atuação no setor B2B2C nos ramos de Pessoas e Bens, impulsionando o objetivo de ganhar mercado rapidamente por meio da oferta de soluções ágeis e personalizadas, especialmente para o público das PME’s. A expectativa é alcançar um faturamento de R$ 1 bilhão em cinco anos. A companhia ainda aguarda a aprovação da Susep.

Jarzynski é formado em Administração de Empresas e Foreign Trade pela Universidade Metodista de São Paulo e possui MBA em Negócios pela Universidade de Pittsburgh (EUA). O executivo foi Managing Partner na Bleu B. Capital & Advisory (EUA), CEO Brasil, CEO Regional e Chief Underwriting Officer América Latina na QBE Insurance, onde atuou por mais de 16 anos (Brasil e EUA), CEO na Reliance National Brasil Seguros S.A. e também passou pela CIGNA no Brasil e na Argentina. No último um ano e meio atuou como cofundador na Tryger em Miami, Flórida.

