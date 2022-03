Bradesco Seguros realiza evento no Mês das Mulheres para corretores

Nessa sexta-feira, 11 de março, o Grupo Bradesco Seguros promoverá uma live em Comemoração ao Dia das Mulheres. Com a participação da palestrante, embaixadora do Seedstars World no Brasil e líder no Comitê de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, Mayra Castro, a palestra trará histórias de sucesso e reflexões sobre empoderamento feminino.

O evento contará, também, com a participação dos representantes da seguradora Américo Gomes, diretor da Organização de Vendas; e Andrea Carrasco, superintendente de Recursos Humanos, além de convidadas especiais do mercado segurador. A transmissão será realizada pela plataforma exclusiva do Grupo, neste link.

“Para comemorar esse dia tão importante e homenagear as mulheres desse nosso setor, convido a todas e todos para esse espaço de reflexão com convidadas inspiradoras, que vão compartilhar suas experiências e desafios. Será uma oportunidade para abraçarmos cada vez mais esse movimento de empoderamento feminino no universo do seguro. Vai ser um prazer ouvir nossas lideranças e parceiras”, destaca Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da Bradesco Seguros.

N.F.

