Bradesco Seguros promove ofertas especiais para o Mês da Mulher

O Mês é das mulheres e as ofertas também. Com presença em todo o território nacional e atuação multilinha nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência, a Bradesco Seguros anunciou sua campanha de ofertas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março. As condições especiais são validas ao longo de todo o mês.

A ação é uma forma de prestigiar esse público que está cada dia mais inserido no mercado segurador. Para se ter uma ideia, na base de clientes da empresa a participação feminina vem apresentando um crescimento significativo em grande parte dos ramos de negócios, no comparativo entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Com destaque para os planos: residenciais, no qual a participação feminina aumentou 33%, de capitalização 12%, e de previdência privada 8%, sendo os produtos mais procurados. Os ramos de saúde, dental e automóvel também apresentaram crescimento no mesmo período.

O público feminino representa quase metade dos segurados da companhia, são mais de 13 milhões de mulheres investindo em diversos tipos de seguros.

O Grupo enxerga a campanha como mais uma oportunidade de despertar a consciência para gestão de riscos e planejamento financeiro na população. “Tivemos um aumento da conscientização das pessoas sobre a importância de assumir e zelar pela direção do seu próprio futuro financeiro, e as mulheres estão cada vez mais inseridas nesse universo. A cada dia, o público tem conquistado mais espaço, assumindo posições extremamente importantes para sociedade; e nós, que fazemos parte do mercado de seguros, precisamos continuar apoiando e zelando pela proteção delas, por isso essa ação é exclusivamente para elas”, ressalta Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros.

Confira as ofertas disponíveis para as mulheres com titularidade nas apólices da companhia.

Residencial Sobmedida

10% de desconto no Seguro Residencial em novos contratos e renovações.

Auto Mulher

8% de desconto no Seguro Automóvel, aplicados nos novos contratos (não é válido para renovação BARE).

Seguro Vida Viva Mulher

Desconto de 10% durante toda vigência do contrato de pagamento mensal.

Bradesco Capitalização

A Cliente ganha 3 pontos Livelo a cada R$ 1 no título Max Prêmios Mulher (PU 36 meses) no valor de R$ 100 + 30% de desconto no catálogo exclusivo da Livelo utilizando o cupom “maxmulher”.

Plano Dental

Dental DOC com adicional de cobertura de clareamento em gel.

1) Plano Mensal: redução de carência (30 dias clínica geral / 90 dias prótese e clareamento em gel).

2) Plano Anual: Isenção de carência para todos os procedimentos.

Além das ofertas, a Bradesco Seguros também oferece condições especiais em seu Clube de Vantagens. Os descontos já estão válidos e vão até dia 31/03. Entre as ofertas, estão descontos em dermocosméticos, chocolates, vinhos e spa.

N.F.

Revista Apólice