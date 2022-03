Bradesco Seguros aposta na segmentação de equipamentos agrícolas

O crescimento nas vendas de máquinas agrícolas impulsiona inovação no mercado segurador de equipamentos. No total, 58,4 mil unidades foram vendidas a produtores rurais em 2021, incluindo na conta as 5,7 mil máquinas vendidas em dezembro, quando o volume superou em 17,6% o total do mesmo mês de 2020, segundo dados da Fenabrave. Na comparação com novembro, a alta foi de 9,2%.

A Bradesco Seguros apostou na segmentação voltada a equipamentos agrícolas para ampliar a contratação de apólices de seguro nesse nicho de mercado, tornando seu produto mais atrativo para os produtores rurais. Consumidores têm acesso à nova cobertura acessória de roubo/furto qualificado, proteção contra incêndio, raio e explosão na cobertura básica para todos os tipos de equipamentos, fim do conceito móvel/estacionário. Já os corretores passam a contar com melhorias na ferramenta digital ‘Portal de Negócios’, otimizando o processo de oferta do produto.

O seguro prevê cobertura contra possíveis acidentes, danos de ação externa causados aos equipamentos, sejam eles de origem mecânica, física, elétrica, como também proteção contra roubo e furto qualificado, por meio da contração da cobertura acessória específica para este evento, além de cobertura para reembolso das Despesas de Salvamento. “Desde a nossa cobertura básica, já oferecemos serviços bem abrangentes, amparando acidentes, avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental ao equipamento segurado, além de danos de causa externa”, destaca Saint’Clair Lima, diretor da seguradora. Entre as principais causas acidentais de origem externa cobertas pelo seguro destacam-se: incêndio, raio, explosão, alagamento, inundação e vendaval.

Ter um equipamento ou maquinário parado em razão de algum acidente ou por ausência de peças pode gerar enormes prejuízos. “Muitos destes equipamentos agrícolas possuem alto valor e usualmente são financiados por meio de instituições financeiras, fazendo com que a contratação do seguro seja ainda mais primordial. Além da reposição do bem, a cobertura respalda o produtor rural de uma possível inadimplência junto à instituição financeira que concedeu o crédito em caso de perda total do equipamento. Nesse caso, o seguro proporciona toda a segurança e tranquilidade para manutenção da atividade produtiva e econômica”, destaca o executivo.

O seguro oferece possibilidade de amparo a danos causados a terceiros pelo equipamento segurado, por meio da contratação da cobertura acessória de Responsabilidade Civil de Equipamentos. “Essa cobertura garante ao segurado o reembolso das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial ou em acordo relativo a reparações por danos involuntários, corporais ou materiais causados a terceiros decorrentes de acidentes ocasionados pelo equipamento”, analisa Saint’Clair Lima.

Além disso, o seguro apresenta a possibilidade de garantia do pagamento ou da perda do aluguel em decorrência do sinistro em um equipamento segurado, através da cobertura acessória Perda ou Pagamento de Aluguel. “O valor indenizado pelo seguro protege contra a perda financeira do aluguel do equipamento sinistrado ou em situações em que se faz necessário cobrir o valor a ser pago pelo aluguel de outro equipamento, suprindo a ausência daquele equipamento sinistrado”, aponta Lima.

Hoje, a Bradesco Seguros conta com 350 modelos de equipamentos catalogados para aquisição de cobertura agrícola e mantém seu banco de dados constantemente atualizado para acrescentar novos equipamentos. Caso o corretor não localize no sistema da seguradora algum tipo específico de equipamento, a companhia disponibiliza uma equipe técnica especializada para avaliar e realizar o devido enquadramento do equipamento sugerido.

N.F.

Revista Apólice