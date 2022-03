Betterfly e Icatu levam água potável para mil famílias carentes

A Betterfly e a Icatu fizeram uma doação de mil filtros de água para a organização internacional de ajuda humanitária WATERisLIFE. A distribuição começou na última terça-feira, 22 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Água.

“Assim como fizemos no início da história da Betterfly no Chile, quando doamos mil refeições a crianças desnutridas no Haiti, marcamos o início da operação no Brasil com uma ação baseada no nosso propósito, de impactar positivamente a vida das pessoas que mais precisam. Temos o propósito como norte da nossa atuação. Ao lado da Icatu, vamos levar água potável a mil famílias do Nordeste e Norte do país”, afirma o country manager da startup, Caio Ribeiro.

A parceria entre as empresas foi iniciada em setembro de 2021, quando a seguradora passou a oferecer um produto inédito no Brasil: um seguro de vida com proteção dinâmica associado à plataforma de bem-estar e impacto social da insurtech. Na prática, à medida que o usuário adota bons hábitos, o capital segurado aumenta e ele pode ajudar instituições parceiras do Terceiro Setor.

“Essa é a primeira ação social nascida da parceria entre as duas empresas e representa justamente a convergência de propósitos que nos uniu. Através do nosso negócio, estamos levando mais qualidade de vida a inúmeras famílias, gerando impacto social positivo para essas comunidades”, afirma Rafael Caetano, diretor de Marketing e Relacionamento com Cliente da Icatu.

A tecnologia social vai permitir que as pessoas beneficiadas, 500 famílias no sertão de Pernambuco e outras 500 na região ribeirinha do Amazonas, tenham acesso à água potável, muitas pela primeira vez na vida. Cada balde vai proporcionar água limpa para núcleos familiares com uma média de 5 a 8 membros. Os filtros que serão doados para famílias do Amazonas têm entrega prevista para o segundo semestre deste ano.

A WATERisLIFE é parceira da Betterfly desde sua fundação em 2018 e já atua na distribuição de água potável para comunidades carentes em mais de 50 países do mundo, No Chile, já foram doados mais de 182 mil litros de água potável.

“O impacto dos filtros na vida dessas famílias é imensurável, direto na saúde, higiene pessoal e dos alimentos para consumo, um benefício principalmente para as crianças. É um trabalho conjunto, com foco no ODS6 (objetivos de desenvolvimento sustentável). Água potável e Saneamento para todos”, afirma Baruc Venditto, diretor da WATERisLIFE na América do Sul.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) também é parceira na ação no Nordeste. O Laboratório de Saneamento Ambiental e a startup incubada da UFPE Pluvi avaliaram anteriormente as entregas, o desempenho dos filtros em remover contaminantes químicos e biológicos, para produção de água filtrada adequada ao consumo humano pelas famílias beneficiadas.

