Berkley Brasil promove mudanças na liderança

A Berkley Brasil Seguros promoveu mudanças na liderança e anunciou as promoções dos executivos Roberto Gallego e Alessandra Hifumi.

Gallego, que até então exercia o papel de superintendente comercial da regional São Paulo, assume a diretoria de filias da seguradora com a missão de seguir com o crescimento do canal corretor e melhorar a prestação de serviços e atendimento aos parceiros. “Estou muito motivado em assumir esta nova responsabilidade, em uma seguradora, que assim como o mercado, está em grande transformação e atenta as mudanças. Para a companhia é primordial estarmos frente a frente com corretor de seguros, estreitando cada vez mais o relacionamento regional através de nossas filiais e oferecendo facilidade e agilidade no seu dia a dia”, comenta Gallego. Já Alessandra Hifumi, responsável pela área jurídica da seguradora desde 2016, foi nomeada como superintendente de Legal e Compliance.

A executiva ressalta a importância da integração e o apoio de toda equipe jurídica na construção de uma área que fosse capaz de entender as necessidades da organização, atuando dentro das melhores práticas corporativas. “Estou muito feliz que as premissas construídas ao longo da minha carreira estão em absoluta sintonia com a cultura da alta administração e, portanto, apoiadas pelo CEO e pelo vice-presidente executivo”. Para Alessandra, o seguro tem um papel fundamental para a sociedade e como tal, precisa chegar cada vez mais rápido e perto das pessoas e das empresas. “Nos últimos 2 anos temos acompanhado uma grande transformação junto a Susep e o CNSP. Estas entidades realizaram inúmeras e importantes alterações em seus normativos e, assim, proporcionaram ao mercado a flexibilização de produtos e negócio, mantendo padrões elevados de governança e transparência, completa a executiva.

