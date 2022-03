Azos Seguros anuncia campanhas de incentivo a corretores

Com intuito de valorizar a atividade e estimular as vendas dos corretores, a Azos Seguros lança duas campanhas de incentivo. Uma delas, “Corretor Azos”, premia o corretor-indicador em R$250 quando o corretor indicado emitir sua primeira apólice, podendo receber até R$2.500 caso alcance 10 indicações ativas até o dia 31 de março. A outra campanha, “MultiplicAzos”, premia o parceria por quantidade de apólices no mês e é válida até o dia 30 de junho.

As campanhas de incentivo da insurtech são voltadas para o relacionamento e o crescimento das venda dos corretores, sendo uma alternativa de recompensá-los pelo seu trabalho. “Construímos, até agora, uma comunidade com mais de 500 corretores que estão muito alinhados com a maneira que a empresa quer e está transformando o mercado. Criamos essas campanhas de indicação e de recompensa para que eles possam apresentar esse jeito diferente de vender seguros para outros profissionais que também buscam se atualizar e crescer na carreira”, explica Mateus Nicolau, diretor comercial da companhia.

A cada faixa de prêmio mensal em apólices emitidas junto à Azos, o corretor tem direito a uma premiação que multiplica o valor do prêmio mensal, conforme a tabela abaixo:

PREMIAÇÃO VALOR DA PRODUÇÃO Até 249,99 mensal Sem Bônus De R$ 250 a 499,99 mensais 2 vezes De R$ 500 a 999,99 mensais 3 vezes Acima de R$ 1.000,00 mensais 4 vezes

Para as duas campanhas, a contabilidade vigente é a do mês anterior. Em outubro de 2021, a Azos lançou seu Canal Corretor, que tem como grande diferencial a garantia de maior agilidade, simplicidade e autonomia aos corretores e clientes. Com o uso de tecnologia avançada, o parceiro poderá alterar formas de pagamento, beneficiários e dados cadastrais de maneira 100% digital, sem qualquer tipo de burocracia, tudo com foco na experiência do consumidor.

