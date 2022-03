AXA no Brasil registra crescimento recorde em seguros no Sul em 2021

A regional Sul da seguradora AXA no Brasil tem representado uma fatia cada vez maior no faturamento da companhia. Em 2021, a região atingiu um crescimento de 65% em relação a 2020, com destaque para o seguro Transporte, que obteve 42% de crescimento, principalmente em Santa Catarina.

De acordo com Antonio Viana, diretor Comercial Regional Sul da empresa, boa parte do resultado em Transportes se deve ao desempenho da consolidação da parceria em corretores especialistas. “O Sul do Brasil possui uma localização estratégica, facilitando o escoamento dos insumos através dos portos distribuídos nos três estados, além da proximidade com os países do Cone Sul/Mercosul. A dinâmica da economia do Sul é outro importante pilar, com destaque à Indústria de transformação, ao Agronegócio e a produção de proteína animal. Definitivamente, temos uma atividade econômica plural”, reforça o executivo.

A evolução tecnológica na AXA no Brasil contribuiu no desenvolvimento do produto. Em 2020, a seguradora implantou uma plataforma online para cotação e emissão de seguros Transportes e após dois meses de revisão, o projeto decolou e é um dos grandes cases da casa. Na ferramenta, o corretor leva aproximadamente cinco minutos para preencher os dados de submissão e a cotação é realizada instantaneamente, com um prazo para emissão de, no máximo, 48 horas.

O seguro de Property, que protege bens e ativos físicos, obteve 36% de crescimento. No segmento de Massificados, com soluções para Condomínios e Empresas, dobrou o faturamento. “Muitos esforços foram realizados para conquistarmos esses resultados! Primeiro investimos em tecnologia, para garantir um workflow mais automatizado. Também detectamos as oportunidades de cada região, agregando uma visão mais capilar de cada negócio e do modelo da companhia, tudo isso com máxima proximidade ao corretor.” comenta Viana.

