AXA no Brasil apoia evento internacional de lideranças femininas

A AXA no Brasil é uma das apoiadoras do We Forum, que será realizado nesta quinta-feira, 17 de março, na sede da Fecomercio em São Paulo. O evento reúne lideranças globais em torno da agenda de equidade de gênero e tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, o protagonismo e o empoderamento econômico entre as mulheres.

Ao lado da seguradora, como apoiadoras da iniciativa, estão marcas como Avon, AES, Sebrae, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais (Ibrei) e diversas instituições que se dedicam a promover o comércio e negócios entre países, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A CEO da AXA no Brasil, Erika Medici, apresentará no painel “Instrumentos de Inclusão Econômica Financeira”, às 14h10, sua visão da mulher no mercado de seguros como força de trabalho e como consumidora, a partir de dados do She for Shield, pesquisa realizada em parceria pelo Grupo, Accenture e International Financial Corporation (IFC).

De acordo com Alexandre Campos, diretor executivo de RH, Jurídico, Compliance e Responsabilidade Social da companhia, o protagonismo feminino, a inclusão e a diversidade fazem parte dos pilares da companhia. “Essas questões estão ligadas aos valores e à cultura do Grupo AXA, e promover esse debate é fundamental para impulsionarmos a igualdade de gênero na sociedade, reafirmando nosso compromisso com essa agenda”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice