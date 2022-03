Em busca de soluções sustentáveis e que facilitem a vida do consumidor, a Assurant está implementando o programa de Coleta Sustentável, um benefício para alguns produtos já comercializados pela parceira Bemol. A rede tem buscado às melhores práticas ambientais, sociais e de governança, justamente pensando na sustentabilidade. Preocupada na destinação correta que dá aos resíduos, nos projetos que apoia, nas boas relações que desenvolve com seus parceiros, com os produtos e serviços que vendem.

A assistência de coleta ecológica, operado pela empresa GM&C em todo o país, é um benefício adicionado aos seguros de Garantia Estendida e Aparelhos Eletrônicos. Basta o cliente Assurant acionar a central de coleta em até 30 dias após a adesão do seguro e agendar um dia e horário para o recolhimento dos itens a serem descartados, tanto na modalidade de “Descarte Ecológico”, em que é possível garantir a rastreabilidade e correta destinação do descarte de itens que vão de móveis e eletrodomésticos até entulhos de obra, contribuindo com a “economia circular”.

Assim como na modalidade de “Descarte Amigo”, em que o cliente poderá acionar o deslocamento/frete de itens elegíveis (eletrodomésticos, móveis, colchões, etc.) dentro de um raio de até 100km, permitindo a doação dos bens para outras pessoas e entidades de interesse do cliente ou mesmo para um outro endereço do próprio cliente, contribuindo com o “consumo circular”, gerando o mais completo e certificado serviço de sustentabilidade do mercado no que diz respeito às necessidade de descarte dos consumidores finais sobre tudo aquilo que eles não usam mais e que não podem ser descartados através do lixo comum.

“O descarte de resíduos sólidos é um problema global que deve ser combatido com soluções locais. Junto com a Bemol, um parceiro que também tem a preservação do meio ambiente como prioridade, a companhia tornou possível essa solução sustentável nos seguros para contribuir com a economia circular. Para nós, é apenas o primeiro passo pois queremos em breve expandir para outros parceiros e atingir cada vez mais pessoas com a Coleta Sustentável,” afirma Daniel Brandão, diretor comercial da Assurant no Brasil.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Brasil recicla apenas 2,1% dos resíduos coletados, número que se mantem desde 2017. Quando falamos especificamente de eletrônicos, a pesquisa Resíduos Eletrônicos no Brasil, de 2021, indicou que cerca de 3% dos eletrônicos no país foram descartados corretamente. Mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil não consegue alcançar as metas de reciclagem e destinação propostas.

Isso se deve ao baixo acesso da população à coleta seletiva, focada apenas nos grandes centros urbanos e em regiões de classes mais altas. É uma questão primária para o desenvolvimento de uma cultura de descarte adequado que, hoje, é acessível à menos da metade da população brasileira, segundo o Diagnóstico de Resíduos Sólidos.

Todos saem ganhando, ao acionar a Coleta Sustentável, o consumidor não só colabora com as boas práticas de descarte e reciclagem, como também garante que todo o processo seja devidamente certificado pelos ISO 14001 e 9001, unindo a “consciência ambiental” com a “conveniência” de ter um serviço de alto valor agregado disponível para ser acionado em qualquer município do território nacional, o que acaba sendo ainda mais relevante quando consideramos os itens de maior tamanho e peso (exemplos: geladeiras, colchões, móveis, máquinas de lavar roupas, etc.), cuja destinação correta acaba sendo dificultada ou mesmo inviabilizada pelo fato dos clientes não terem, muitas vezes, como transportá-los para algum ponto oficial de coleta.

Para a Assurant, o programa contribui para o cumprimento das metas globais estabelecidas pela ONU para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), e torna realidade as metas de ESG e responsabilidade social da empresa. “Ao realizar iniciativas como essa parceria compartilhamos soluções buscando o desenvolvimento da consciência ambiental e social de toda a sociedade”, complementa Brandão.

