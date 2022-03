Arrecadação dos prêmios de seguro de vida apresenta crescimento de 17,4%

O cenário de instabilidade e medo provocado pela pandemia de Covid-19 que ainda assombra o planeta, resultou em um forte aumento no mercado de seguros de vida. De acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), este segmento atingiu o montante de R$ 23,46 bilhões em arrecadações no ano passado, o que corresponde a um crescimento de 17,4% em relação a 2020.

O aumento na arrecadação para seguro de vida na Corretora de Seguros Bancorbrás foi de 22,38% em 2021. “Os brasileiros vêm descobrindo a importância dessa proteção, por isso a expectativa é continuar apresentando valores positivos no segmento”, aponta Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da empresa.

O executivo lembra que o seguro de vida garante cobertura em caso de afastamento do trabalho por doença ou acidente; custeio de despesas médicas e hospitalares; antecipação do pagamento do produto contratado em caso de enfermidade terminal; e outras. Além da salvaguarda para morte e morte acidental e de cobrir também as despesas do funeral. “Acredito que esse panorama de proteção completo representa um acalento, em um período marcado pelo temor da contaminação e a dor por perder amigos e familiares. O produto permite que a família possa se organizar financeiramente com segurança”, afirma Luiz Carlos.

