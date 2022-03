Aportes em previdência privada fecham em R$ 11,4 bilhões em janeiro

Compartilhar no

As contribuições e prêmios em planos de previdência privada aberta fecharam janeiro em alta, somando R$ 11,4 bilhões nesse início de 2022. Os resgates somaram R$ 10,2 bilhões no período. Deduzidos das contribuições, ficam R$ 1,2 bilhão em captação líquida no mês. Os ativos registraram um montante acima de R$ 1,08 trilhão.

Dentre as opções em planos registrada em janeiro, a maioria escolhida ainda é o VGBL (93,5%), seguido pelo PGBL (5,9%) e os Tradicionais/outros (0,6%). As informações são da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida).

Crescimento de 11,2% em 2021

A poupança de longo prazo no Brasil (previdência privada aberta) cresceu 11,2% em 2021 sobre o ano anterior, de acordo com o relatório consolidado da Federação. As contribuições em previdência privada aberta superaram R$ 138 bilhões, de janeiro a dezembro.

Os resgates aumentaram 25,2% no conjunto dos doze meses, chegando a R$ 103,4 bi no acumulado. Deduzidos os resgates das contribuições, o saldo foi de R$ 35 bilhões em captação líquida em 2021.

N.F.

Revista Apólice