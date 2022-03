Allcare e Defensoria Pública firmam acordo para agilizar atendimento

A Allcare Gestora de Saúde firmou um Termo de Cooperação com o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do acordo é solucionar de forma amigável, extrajudicial, as questões apresentadas pelos beneficiários.

Com a criação desse canal de cooperação, a empresa confirma seu respeito pelo consumidor, mantendo a transparência de sempre, com soluções que reduzem a judicialização desnecessária. O excelente relacionamento com o Nudecon-RJ, bem como o foco no cliente, resultou na assinatura do Termo de Cooperação.

Segundo a Dra. Stella Maria Vieira de Castro, defensora pública do Nudecon-RJ, a Allcare sempre demonstrou interesse na busca de soluções justas e céleres para as demandas que são trazidas pelos assistidos da Defensoria Pública. “É com grande alegria que consolidamos esta parceria que vem sendo construída ao longo dos últimos anos com a gestoria”, afirma.

“A assinatura deste protocolo de solução extrajudicial das demandas não só desafogará o Judiciário, como também trará grandes benefícios aos segurados da Allcare, não só pela agilidade na resolução de suas questões, mas pelo estreitamento dos laços com esta administradora de benefícios que contribuirá no aperfeiçoamento dos serviços prestados”, complementa a defensora pública do Nudecon-RJ, Dra. Daniele Duarte Sambugaro.

Para o diretor jurídico da empresa, Rodrigo Sampaio, “este acordo é, de fato, a formalização da nossa prática com a Defensoria Pública, com quem mantemos um trabalho bastante colaborativo”.

Ele destaca que, como gestora de saúde, a Allcare reconhece a importância do plano para as pessoas, especialmente nos últimos dois anos em que os cuidados se tornaram ainda mais necessários. “Nossos esforços são focados em solucionar rapidamente as questões e garantir que o cliente continue contando com esse importante suporte”, conclui Sampaio.

N.F.

Revista Apólice