Allianz lança campanha de vendas com mais oportunidades de premiações

A Allianz Seguros lançou a campanha de vendas para corretores, a AlliadoZ 2022. Neste ano, a empresa ampliou as oportunidades de premiações e vai priorizar a diversificação. Em cada semestre, 150 corretores serão contemplados com vouchers de R$ 2.500 que poderão ser trocados por produtos, serviços, cursos e experiências nas principais plataformas de e-commerce e marcas. Além disso, os 50 melhores corretores do ranking ganharão uma viagem com roteiro exclusivo para a Espanha (Madri e Sevilha), com direito a um acompanhante.

Segundo a diretora executiva Comercial da seguradora, Karine Barros, os parceiros de negócios têm a possibilidade de pontuar em várias linhas de negócios, como Automóvel, Vida, Massificados, Saúde e Linhas Corporativas. “Há ainda aceleradores e, trabalhando com a diversificação de carteiras e as renovações, os pontos extras aumentam, assim como as chances de ganhar os prêmios”, diz Karine, acrescentando que a participação do corretor em treinamentos presenciais e online também ampliam as vantagens.

Na opinião da executiva, para se chegar a um objetivo, é preciso construir uma estratégia e comemorar cada passo da jornada. “Também é importante ter disciplina, não desistir, seguir em frente, e acreditar que é possível”, explica.

Podem participar da campanha corretores com cadastros ativos na Allianz. As pontuações envolvem incremento de PEL de 2022 sobre 2021, carteira 2022, índice de renovação, diversificação e treinamento. O período de pontuação da AlliadoZ vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Para mais detalhes sobre a campanha e informações sobre o regulamento, os corretores devem entrar em contato direto com o seu account.

N.F.

Revista Apólice