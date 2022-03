AIG anuncia os vencedores do Rally Jeri 3.0

Compartilhar no

A tradicional campanha de relacionamento e incentivos da AIG, a Rally dos Corretores, encerrou a edição Rally Jeri 3.0 com bons resultados. Os 25 corretores vencedores de 2021 se juntarão ao grupo campeão do ano anterior em um rally de regularidades em Jericoacoara (CE), tão logo as condições sanitárias estejam mais adequadas para a segurança e saúde da equipe.

Foram mais de 3 mil parceiros da companhia engajados na campanha, mais que o dobro da edição anterior. Em cada uma das três etapas do Rally – Lagoas, Ventos e Dunas — foram distribuídos 80 prêmios aos participantes que mais se engajaram nos desafios propostos por período, entre eles: novos negócios, renovações de apólices, mais cotações de produtos do Portal do Corretor e respostas a questionários online e download de materiais personalizáveis.

“O Rally dos Corretores é uma campanha baseada no tripé conteúdo, oportunidade de vendas e experiência, focado nos nossos corretores parceiros. Durante todo o ano, compartilhamos com os participantes informações relevantes sobre nosso portfólio de seguros e materiais digitais personalizáveis, para que eles pudessem baixar e personalizar com a assinatura de sua empresa para enviar a seus clientes”, conta Rodrigo Valadares, diretor comercial da AIG.

Ainda segundo o executivo, além do maior número de aceites, a participação dos corretores nas diferentes atividades propostas ao longo da campanha também chegou a seu recorde: foram mais de 1.600 downloads de ebooks virtuais e materiais de vendas, mais de 2.000 quizzes respondidos sobre curiosidades e detalhes dos produtos da seguradora. Nos prêmios dos aceleradores, os vales iFood e vale-compras Americanas foram os mais escolhidos pelos participantes. Quem optou por retirar os itens disponíveis, os objetos mais requisitados foram os destinados a dar “up” no home office: ring light e Echo Dot (Alexa).

“O desempenho dos produtos participantes no Rally também foi excelente! Registramos alta de 50%, 90% nas cotações de nossos produtos no Portal do Corretor, um crescimento médio muito acima do que havíamos projetado inicialmente”, completa Valadares.

Para relembrar

A edição 2021 Rally Jornada Jeri 3.0 foi lançada em abril de 2021. Para concorrer ao rally de regularidades em Jeri (CE), os participantes teriam de mostrar seu crescimento em produção, tanto apólices novas quanto renovação, dos oito produtos participantes: Acidentes Pessoais, Ambiental Transportes, Cyber, D&O, Property, RC Geral, RC Profissional e RD Equipamentos. Já os aceleradores foram divididos em três etapas, com metas e desafios específicos para mais chances de ganhar diversos vales-prêmios nos aceleradores, com uma variedade de experiências que os corretores participantes podem escolher, considerando nossa realidade de estar mais em casa.

Outros pilares importantes da campanha são o conhecimento e inclusão. O Rally Jornada Jeri 3.0 continuou fortalecendo a promoção de informações sobre risco e possibilidades de expansão de negócio, por meio de treinamentos, biblioteca de conteúdos personalizáveis pela corretora para apoiar seu relacionamento com clientes e emissão de certificados. Com relação à inclusão, a AIG oferece cinco vagas exclusivas a mulheres para participar da viagem final (#ElasLideram).

Mais informações estão disponíveis no site da campanha. Confira a lista de premiados:

#ElasLideram

– De Grandi & Zanon Corretora de Seguros LTDA-ME (Porto Alegre)

– Gripp Corretora de Seguros (Belo Horizonte)

– Facility Bond (São Paulo)

– Santa Ritta Assessoria (Curitiba)

– Wiz Corretora (São Paulo)

Curitiba (PR)

– KOTASEG CORRETORA DE SEGUROS

– TOP CORRETORA DE SEGUROS

– ITBRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS

Belo Horizonte (MG)

– INTERMEZZO ADMR E CORRETORA DE SEGUROS

– FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS

– ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS

Porto Alegre (RS)

– PAZINATO ADMINISTRADORA CONSULTORIA E CORRETORA

– FEDRIZZI ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS

Rio de Janeiro e Nordeste

– BREGALDA CORRETORA DE SEGUROS

– GLOBUS CORRETORA DE SEGUROS

– KORSA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS

São Paulo (SP)

– TUIA CORRETORA DE SEGUROS

– AIO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS

– FORSTER & FORSTER ADMINISTRADORA CORRETORA DE SEGUROS

Interior de São Paulo

– SGA CORRETORA DE SEGUROS

– CARRARO CORRETORA DE SEGUROS

– ORIENTE CORRETORA DE SEGUROS

Assessorias

– SELLETIVA ASSESSORIAS EM SEGUROS

– REPGEN PARTICIPAÇÕES

– DINAU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS

Revista Apólice