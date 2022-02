Zurich patrocina exposição internacional de Sebastião Salgado

O Zurich Insurance Group está patrocinando mundialmente a exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, que chegou em 15 de fevereiro no Sesc Pompeia, em São Paulo, e ficará aberta ao público até 10 de julho. A mostra exibe o resultado de sete anos de experiências e expedições fotográficas na Amazônia brasileira, e reúne mais de 200 imagens, feitas por terra, água e ar, que revelam a floresta, rios, montanhas e a vida em 12 comunidades indígenas, em uma Amazônia ainda desconhecida.

A exposição idealizada e concebida por Lélia Wanick Salgado, esposa do artista, convida a sociedade a refletir sobre o futuro da biodiversidade e a necessidade de preservar o ecossistema que dá nome à exposição. Depois de São Paulo, a exposição será realizada no Rio de Janeiro a partir de 19 de julho, completando o roteiro internacional após passar pelo Museu da Música, na França, Maxxi Museu, na Itália, e Museu da Ciência, na Inglaterra. Durante a exposição, também serão exibidos sete vídeos com testemunhos de lideranças indígenas a respeito da importância daquele bioma e dos problemas que enfrentam, e será realizado um concerto que mescla a sinfonia “Floresta Amazônica”, de Heitor Villa-Lobos, com projeção simultânea, em tela gigante, das fotografias.

“Por acreditarmos no poder da imagem como instrumento de conscientização sobre as mudanças climáticas, apoiamos este projeto fotográfico de Lélia e Sebastião Salgado, que compartilham a nossa visão e aspiração por um mundo melhor. Como seguradora, lidamos com impactos climáticos todos os dias e acreditamos que a sensibilização sobre este risco inspirará mais pessoas a tomarem medidas pelo planeta”, afirma Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil.

O patrocínio da exposição amplia a parceria da seguradora com os projetos do artista. Em 2020, a seguradora firmou parceria com o Instituto Terra, outro projeto de Sebastião Salgado, para até 2028 plantar 1 milhão de árvores de diversas espécies nativas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Bulcão, em Aimorés (MG). Em duas décadas, essas árvores potencialmente sequestrarão mais de 163 mil toneladas de carbono do meio ambiente.

A preocupação da Zurich com as questões sustentáveis que envolvem a Floresta Amazônica está na agenda da seguradora. Em 2020, a companhia firmou parceria de 4 anos de duração para fomentar o empoderamento econômico da região, por meio do Projeto Origens Brasil®, concebido pelo IMAFLORA e pelo Instituto Socioambiental para viabilizar negócios sustentáveis na Floresta Amazônica. “A iniciativa, além de promover a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais nos setores florestal e agrícola da região, oferece benefícios econômicos a cerca de 3 mil produtores, que fazem negócios com mais de 30 empresas, de maneira cada vez mais ética e transparente. A ação ainda promove a equidade de gênero, já que 56% desses produtores são mulheres”, diz o executivo.

N.F.

Revista Apólice