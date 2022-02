Zurich oferece seguro para PIX aos clientes do Banco Mercantil

Segundo o Datafolha, 57% dos brasileiros utilizam o PIX para pagar por produtos, alimentos, mensalidades ou serviços de empresas. A facilidade do uso deste método de pagamento encantou o país desde que foi lançado, no final de 2020, razão pela qual seu uso é crescente.

Atenta às necessidades do mercado, a seguradora Zurich anunciou mais uma parceria com o Banco Mercantil, desta vez para a comercialização de um produto especialmente concebido para os clientes desta instituição bancária: o Transferência Protegida. Trata-se de um seguro que garante proteção para os segurados que passarem por transações eletrônicas indevidas em suas contas. Com a popularização do PIX, ele é o maior foco do produto, que também dá cobertura a outros tipos de transferências, como TED e DOC.

O seguro tem prêmio mensal de R$ 5,99 (prêmio é a “mensalidade” que é cobrada dos clientes) e proporciona indenização para cobrir prejuízos de até R$ 5 mil, como os decorrentes de extorsão, coação e sequestro, apresentando um excelente custo-benefício.

Para o diretor executivo de Parcerias da Zurich no Brasil, Luis Reis, “com o Transferência Protegida, a seguradora deseja trazer mais tranquilidade e segurança para que os clientes do Banco Mercantil, parceiro de longa data, contem com proteção caso passem pelo infortúnio de serem vítimas de situações de crimes que envolvam transações bancárias indevidas”.

Revista Apólice