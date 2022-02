Wiz e IGTI atraem 4,5 mil pessoas em programa de desenvolvedores de software

A Wiz Soluções e o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) receberam 4.569 pedidos de inscrições para o programa online gratuito de desenvolvimento de softwares. Destes, 102 candidatos participaram do treinamento com conteúdos de programação do básico ao avançado e sobre a cultura da gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. Ao final do curso, 11 foram contratados e iniciam as atividades neste mês, em diversas unidades de negócio da Companhia benchmark em bancassurance.

Mais da metade dos bolsistas aprovados no Speed Wiz Dev se identifica com pelo menos uma das frentes trabalhadas pela Ligue-se, a liga de diversidade da Wiz: que promove a inclusão de mulheres, pretos e pardos, PCD’s, LGBTQIA+ e pessoas em condição de vulnerabilidade social na Companhia. Esta é mais uma demonstração do compromisso da Empresa com as pautas ESG.

“Nós estamos contribuindo com a formação de novos profissionais para um setor pujante da economia no País. E ficamos felizes por identificar pessoas com muita energia e potencial, e que agora têm não só um emprego, mas também um impulso para carreiras bem-sucedidas”, explica a diretora de Estratégia, Marketing e Tecnologia, Carla Nabarrete.

O Speed Wiz Dev não pedia experiência de trabalho, apenas que os candidatos tivessem mais do que 18 anos. O treinamento ocorreu entre outubro e dezembro de 2021. O IGTI estruturou uma grade de conteúdo conforme demanda, processos e expertise da Wiz.

Os participantes passaram por mais de 140 horas de capacitação, experimentando desenvolvimento em front-end e back-end, utilizando as linguagens mais usadas no setor atualmente, como Angular, .NET, C#, Entity, Dapper e SQL, entre outras. Um curso imersivo e hands-on, focado em habilidades técnicas. O programa também teve elementos da cultura organizacional Wiz para identificação de conexão entre as partes.

“A Wiz tem como propósito estimular o desenvolvimento das pessoas para uma sociedade cada vez melhor. E quando conseguimos promover a igualdade de oportunidades para 67% dos acelerados, nós estamos colaborando para diminuir as desigualdades existentes no Brasil”, enfatiza Carla.

Os profissionais irão trabalhar em squads, que são equipes multidisciplinares dedicadas a desenvolver a melhor solução digital às diversas unidades de negócios da empresa.

