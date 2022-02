Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em janeiro

A Minuto Seguros realizou um estudo sobre o valor do seguro automóvel dos carros mais vendidos no Brasil em janeiro, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a dezembro:

O Creta Attitude, quinto colocado na lista dos mais vendidos, é o modelo que apresentou aumento no maior número de capitais tanto no perfil masculino como no feminino. Com crescimento do valor do seguro automóvel em 10 das 11 capitais analisadas, o perfil masculino teve sua maior variação (28%) em Vitória (ES), o que fez o preço subir para R$3.693,74. Já para o perfil feminino, o Creta exibiu alta em 9 cidades, sendo que a capital capixaba também apresentou a maior variação (27%), atingindo o valor de R$3.710,82.

Ao analisar o preço médio consolidado de todas as capitais, é possível ver também que, para o perfil masculino, o seguro do Creta Attitude foi o que sofreu o maior aumento (13,5%), alcançando valor de R$3.192,39. O perfil feminino também sofreu aumento no seu valor médio (12%), atingindo R$3.188,06.

O novo Onix Plus, oitavo colocado entre os carros mais vendidos no país, é o modelo que apresenta os recordes percentuais de aumento, ambos na capital do Espírito Santo. No perfil masculino, a variação foi de 49,3%, fazendo o valor subir para R$3.127,98. No caso do perfil feminino, o aumento em Vitória (ES) foi ainda maior (63,2%), o que fez o valor subir para R$3.101,76. Em contrapartida, o mesmo seguro também teve uma leve redução para o perfil masculino em Salvador (10%), o que fez o preço cair para R$2.119,94.

De maneira geral, o preço médio consolidado de todas as capitais sofreu um grande aumento para o perfil feminino, que teve a maior variação do mês (13,9%), atingindo o preço médio de R$2.398,38. Já o perfil masculino teve um aumento menor (5,3%), com valor médio de R$2.427,14.

O Compass Limited, que aparece na quarta posição da lista, apresenta reduções percentuais significativas quando comparado aos outros modelos. No caso do perfil masculino, o destaque está em Porto Alegre, onde houve grande diminuição (41,7%), fazendo o valor cair para R$3.934,68. Já o perfil feminino apresentou apenas variações discretas de até 1% para aumentos e reduções. A média dos valores é de R$4.001,48 e R$5.269,36 para os perfis masculino e feminino respectivamente.

Outros destaques:

– As localidades com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados são: o Distrito Federal, com o valor médio de R$2.596,62 para o perfil masculino; e Florianópolis para o perfil feminino, para o qual apresenta o preço médio de R$2.410,69.

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$3.052,70 para o perfil masculino, e R$3.093,98 para o perfil feminino.

– Quanto aos modelos, o maior preço médio para o perfil masculino é do Pulse Audace (R$4.462,26), que em janeiro entrou para a lista dos mais vendidos, na nona posição. Já para o perfil feminino, o maior preço médio foi do Compass Limited (R$5.269,36), que ficou em quarto lugar entre os mais vendidos.

