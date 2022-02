Tragédia em Petrópolis: Entenda como o seguro pode ajudar em momentos difíceis

EXCLUSIVO – A cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, foi atingida por um forte temporal no dia 15 de fevereiro e está enfrentando uma das maiores tragédias da sua história. Até o momento, foram confirmados 217 mortos e centenas de desaparecidos. Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio (Sepol), 203 corpos foram identificados e liberados. Outros sete não identificados receberam liberação mediante coleta de material genético e ordem judicial.

Além das vidas perdidas, diversas famílias tiveram suas casas, comércios e automóveis destruídos pela chuva. De acordo com a prefeitura da cidade, atualmente 887 pessoas estão abrigadas nos 13 pontos de apoio instalados em escolas da rede municipal de educação e no Colégio Estadual Rui Barbosa.

Em momentos difíceis como esse, o seguro demonstra sua importância e torna-se um apoio fundamental para aqueles que de alguma forma foram prejudicados. “Situações de calamidade pública ou de grande comoção faz o público lembrar que, se as pessoas atingidas contam com a proteção do seguro, serão indenizadas e poderão se restabelecer com mais celeridade. Porém, é importante lembrar que o seguro, quando contratado, passa a fazer parte do dia a dia do segurado em suas necessidades mais básicas”, afirma Andreia Paterniani, diretora de Sinistros da Sompo Seguros.

Segundo Andreia, devido aos fenômenos das natureza estarem se tornando cada vez mais comuns, os agentes do mercado segurador, como profissionais de corretoras de seguros e seguradoras, têm de atuar em sinergia para que o segurado esteja amparado num momento de fragilidade. “Com muita estratégia e empenho temos conseguido e, com isso, contribuímos para que as pessoas compreendam cada vez mais o papel social do seguro”.

Nos seguros Residencial, Condomínio e Empresarial, o cliente tem a opção de contratar coberturas em caso de desmoronamentos e alagamentos. Nos três produtos, essas coberturas irão amparar os prejuízos que as construções, imóveis e bens dos clientes sofrerem, de acordo com o valor de indenização contratado. Já no caso das coberturas empresariais, o seguro também indeniza, total ou parcialmente, prejuízos com as mercadorias atingidas dentro do ambiente segurado.

No seguro Automóvel, a cobertura básica total contempla a perda do veículo em caso de enchentes, em que após o acionamento do sinistro, o segurado poderá receber a indenização parcial ou total do veículo, de acordo com o laudo do dano.

“As coberturas certas dos seguros podem amenizar diretamente os prejuízos financeiros das vítimas, em relação à perda do imóvel, mercadorias e automóveis. Em apoio à população da cidade de Petrópolis, a Porto Seguro enviou profissionais e veículos de resgate para prestar apoio às vítimas. A operação contou com o envio de uma equipe especializada e veículos de resgate: três Marruás, caminhões utilizados em operações feitas em locais de difícil acesso, e uma moto aquática preparada para resgates em enchentes. A companhia está atuando no resgate de automóveis e motocicletas, remoção de entulho, entre outras atividades para auxiliar os moradores da região” diz Marcelo Picanço, CEO da vertical de Seguros da seguradora.

A Bradesco Seguros também conta com um Plano de Contingência e a “Operação de Sinistros em Situações Climáticas Severas”, desenvolvida para quantificar e indenizar segurados envolvidos em tragédias naturais no menor prazo possível. Essa mobilização, em caráter especial, é estendida até a normalização do número de sinistros na região atingida. Para manter a excelência do serviço oferecido aos segurados, mesmo em um período de adversidade, a empresa reforçou o contingente interno para dar suporte ao aumento na demanda, a fim de agilizar o processo de indenização.

“Em meio às transformações e mudanças de hábitos em nossas rotinas, o setor de seguros se reinventa. As empresas oferecem assistências cada vez mais personalizáveis, que agregam valor ao segurado, de acordo com o perfil do cliente e o contexto socioeconômico, adequando a realidade orçamentária das famílias e, ao mesmo tempo, permitindo proteção, credibilidade e tranquilidade de um seguro”, ressalta Eduardo Menezes, superintendente executivo de Auto na companhia.

Nicole Fraga

Revista Apólice