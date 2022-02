Thinkseg lança seguro flexível para atender as necessidades dos motoristas

A Thinkseg lançou um seguro flexível inédito, com mensalidade fixa para as pessoas ajustarem o produto de acordo com o estilo de vida, seja no campo ou na cidade. Quem está rodando mais em estradas de terra, vai priorizar o item revisão de pneus em função do maior desgaste. Quem roda apenas em uma cidade, pode contratar o serviço de guincho específico para um menor raio de cobertura. São coberturas e serviços “a la carte” em que a pessoa compõe o pacote conforme a necessidade dela, de modo econômico.

A partir da mensalidade fixa, em torno de R$ 50,00 para carros básicos, dá para montar o Mão Na Roda. À parte, o motorista escolhe o percentual de indenização (80%, 90% ou 100% da tabela FIPE), raio de serviço de guincho (100 km ou ilimitado), inclusão de pequenos reparos na lataria ou para-choque ou pane elétrica, até incluir assistência residencial. O preço de cada item varia de R$ 6,50 a R$ 14,00. Não há cobrança por quilômetro rodado.

“A nova rotina, em home office, exigiu uma série de adaptações da família longe de centro urbanos. Muitas foram para cidades do interior. A ideia do Mão na Roda surgiu para dar mais flexibilidade ao cliente. Cada um vai contratar e pagar o que, realmente, for necessário à rotina diária”, afirma o CEO da Thinkseg, Andre Gregori.

Na sua base de dados, a insurtech verificou que aumentou a contratação de seguro auto por CEPs no interior dos estados do País. Em fevereiro de 2020, o número de contratantes de seguro auto, residentes nas capitais do País praticamente empatava com os moradores de cidades do interior. A convivência com o cenário de Covid-19, por dois anos seguidos, levou ao aumento de interessados pelo seguro auto no interior. Em janeiro de 2022, pessoas residentes em cidades fora das capitais representaram 79,5% dos contratantes do seguro auto. Daí a necessidade de criar um seguro para diferentes realidades.

Se consideradas todas as cotações online do seguro da empresa, inclusive aquelas que não resultaram em contratação, o total de interessados de cidades do interior superam em 34% as cotações do seguro auto feitas por residentes nas capitais.

Importante ressaltar que todo o processo é 100% online, desde a contratação e pagamento do seguro. Durante o uso, quando ocorre imprevistos, basta o envio de fotos do veículo batido via whatsapp para que seja mensurado a perda total ou valor do conserto, inclusive, com indicação da oficina mais próxima para o reparo. Todo o processo é feito com aplicação de inteligência artificial nas imagens enviadas pelo motorista via whatsapp.

O Mão na Roda é um produto da Thinkseg, dentro do Sandbox da Susep, que conta com a parceria da resseguradora Swiss Re nas operações.

