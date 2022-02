SulAmérica leva show de Mumuzinho ao 22º Congresso de Corretores de Seguros

22º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros – A SulAmérica é novamente uma das patrocinadoras máster do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, maior evento do mercado securitário no país, promovido pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros). Depois de 21 anos, o Congresso voltará a São Paulo e será realizado em Campinas, de 3 a 5 de março.

Com o tema “O setor de seguros e o corretor, realidades e perspectivas”, o congresso contará com a participação de grandes empresas, incluindo mais de 40 executivos da seguradora. Na plenária principal, no dia 4/3, às 15h10, Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da companhia, abordará os “Benefícios de Vida e Previdência”. No último dia, 5/3, o CEO Ricardo Bottas irá debater a “Pandemia e suas consequências no seguro saúde”, às 8h30, e Alexandre Putini, diretor de Digital Transformação, Inovação e Advanced Analytics, trará insights sobre “Inovação e Tecnologia”, às 9h45.

Além das palestras, a inscrição para o evento permitirá livre acesso à 22ª Exposeg, aos shows culturais, almoços e jantares especiais, e ainda aos sorteios de carros zero km. Neste ano, a SulAmérica patrocinará a 2ª noite do evento, oferecendo um jantar especial com apresentação musical do cantor Mumuzinho, um dos maiores nomes do samba brasileiro.

O 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros será híbrido, com realização no Centro de Convenções Royal Palm Hall Eventos em Campinas (SP) e lotação para até 2 mil congressistas (1/3 da capacidade do local, que comporta cerca de 6 mil pessoas), para garantir a segurança de todos. Os participantes, obrigatoriamente, deverão apresentar comprovante de vacinação e teste de Covid-19 negativado.

N.F.

Revista Apólice