SulAmérica finaliza integração da Prodent com mais de 1,5 milhão de beneficiários

A SulAmérica anunciou ao mercado a conclusão do processo de integração da Prodent ao grupo. O projeto representou um marco na estratégia de crescimento em Odonto da seguradora, além de contribuir para ampliar a visão sobre Saúde Integral, conceito proprietário em que as saúdes física, emocional e financeira andam de mãos dadas.

Com a aquisição, processo realizado em 2018, a SulAmérica passou a operar 100% da empresa de assistência odontológica Prodent por R$ 146 milhões. A partir daí, a companhia adicionou mais de 400 mil usuários à sua carteira de planos odontológicos, atingindo a marca de cerca de 1,5 milhão de beneficiários.

A operação permitiu a incorporação de toda a carteira de clientes PME, Empresarial e Balcões da Prodent. Com isso, a seguradora iniciou um novo modelo de negócio, com atuação em canais de distribuição de vendas nos balcões de varejo, intensificação do cross-sell de produtos e presença em novas regiões do país, além de trazer pessoas capacitadas e com todo o conhecimento necessário para a operação.

N.F.

Revista Apólice