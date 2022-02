SulAmérica acrescenta cinco coberturas nos produtos Vida Individual e Vida Mulher

Compartilhar no

A SulAmérica adicionou cinco novas coberturas nos seguros individuais Vida Individual e Vida Mulher. Agora, quem contratar ou já for cliente de um desses produtos pode incluir na apólice as proteções Adiantamento de Doença Terminal (ADT), Filhos Póstumos (FP), além de três alternativas de Diária por Internação Hospitalar (DIH).

A cobertura Filhos Póstumo (FP) garante ao responsável legal de um recém-nascido o pagamento de indenização, conforme capital contratado, em caso de morte do titular ou cônjuge. Já a de Adiantamento de Doença Terminal (ADT) vem para antecipar, parcialmente ou em até 100%, o capital segurado da cobertura de morte, em caso de diagnóstico de doença terminal – a contratação é flexível e o cliente pode escolher o percentual que pretende antecipar.

A proteção Diária por Internação Hospitalar (DIH), por sua vez, protege o segurado contra custos por internação, disponibilizando indenização correspondente ao valor da diária prevista em contrato. A cobertura é dividida em três opções: Internação Hospitalar por Doença ou Acidente (DIH DA), Internação Hospitalar por Acidente (DIH A) e Internação hospitalar por Doença ou Acidente em Unidade de Terapia Intensiva – UTI (DIH UTI).

“As novidades vêm em linha com o propósito da SulAmérica, de oferecer Saúde Integral (saúde física, emocional e financeira) aos clientes, com soluções mais completas, flexíveis e inovadoras. Por meio dos nossos produtos de Vida, tem sido fundamental ampliarmos a oferta de coberturas e de proteção às pessoas, principalmente no atual cenário de pandemia, assim como facilitar o processo de contratação e geração de novos negócios aos nossos parceiros corretores de seguros”, pontua Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da seguradora.

