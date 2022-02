Sombrero Seguros trabalha para proteger quem produz

A Sombrero é diferente. É uma empresa nova, com muitos anos de experiência. Experiência que, com inovação e tecnologia, oferece as melhores soluções para que nossos clientes saibam que seu patrimônio está protegido por quem sabe o que faz. Acreditar na força de quem movimenta a economia do Brasil é oferecer tranquilidade para o produtor seguir em frente com segurança para investir e produzir. Afinal, sabemos que quem produz, não tem tempo a perder.

Aqui, a tecnologia aproxima. A tecnologia que nos leva além, que nos permite ir mais longe com agilidade e eficiência, é a mesma que faz com que estejamos sempre perto, em um contato próximo com cada parceiro. Muito além de vender apólices, queremos oferecer a cada um dos nossos segurados a melhor solução para a sua necessidade.

É por isso que a Sombrero possui em seu quadro profissionais antenados, com conhecimento sobre os diversos riscos da atividade empresarial. Com uma metodologia focada em perfis individuais, oferecemos diferentes modalidades de seguros, sempre adaptadas à realidade de cada produtor ou empreendedor. Desde a contratação do seguro até o pagamento da indenização, nossa comunicação é feita em tempo real com corretores e parceiros para atender com excelência, criando assim um relacionamento descomplicado e humano para proteger quem produz.

Conheça um pouco mais sobre a Sombrero Seguros aqui.

K.L.

Revista Apólice