SmartLoad recebe mais de R$ 700 mil em investimentos

A startup de seguros que atua na gestão de mobilidade de cargas SmartLoad, acaba de receber um investimento seed de R$ 500 mil feito por um investidor anjo. O aporte acontece meses após a solução criada pela insurtech chamar a atenção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que anunciou, em outubro, R$ 200 mil para fomentar a empresa por meio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).

O aporte garante ao investidor 5% da empresa e confere à empresa um valuation de R$ 10 milhões já em seus primeiros meses de atuação. Com foco na integração da jornada do transportador rodoviário de cargas, a insurtech chegou ao mercado em novembro de 2021, disponível a transportadores e embarcadores segurados, inicialmente, pelas companhias Seguros Sura, Berkley Brasil e Tokio Marine.

“Como especialistas em logística, ficamos muito encantados com a tecnologia oferecida pela SmartLoad já em sua primeira solução, a SmartBox. Além disso, ao conhecer o projeto e os especialistas que estão desenvolvendo a insurtech, tivemos a segurança e a tranquilidade de investir em um projeto, de fato, disruptivo e inovador, do qual podemos, inclusive, contribuir no aperfeiçoamento e aceleração”, conta o investidor Alexandre Denzin, que também é Co-Founder da Iconex Logística.

De acordo com Sylvio Bispo, CEO e fundador da SmartLoad, o aporte será usado para atrair talentos, acelerar a startup e evoluir a multiplataforma que integra etapas do seguro de transporte. O Brasil possui, atualmente, mais de 250 mil transportadoras, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Juntas, elas movimentam, apenas via modal rodoviário, 61% de toda a carga transportada no país. O mercado, no entanto, esbarra em algumas burocracias, como a averbação de cargas, foco da SmartBox, primeira solução oferecida pela SmartLoad.

Além de permitir a averbação de cargas, a SmartBox também oferece a criação, distribuição e controle de coletas e entregas. A inovação fica pela possibilidade do motorista escanear a Nota Fiscal por meio do SmartLoad App instalado em seu celular, transferindo de forma integrada e segura as informações para o transportador iniciar a averbação já nesses primeiros trechos de coleta, até então invisíveis para a logística que, em sua maior parte, não conta com os complexos sistemas de rastreamento.

Fomento de R$ 200 mil

Além do investimento seed de meio milhão, a inovação oferecida pela SmartLoad também chamou a atenção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que anunciou, em outubro, R$200 mil para fomentar a insurtech, através do PIPE.

“A empresa nasceu com DNA de inovação, para atuar na jornada do transportador de ponta a ponta. Esse fomento acelerará nosso roadmap, que já possui uma série de soluções inovadoras para as demais etapas dessa jornada, permitindo que o transportador integre todos os processos securitários de sua logística em uma única multiplataforma”, conta Sylvio Bispo, CEO e cofundador da insurtech.

A expectativa da SmartLoad é encerrar 2021 com cerca de 200 clientes transportadores e, em 2022, entregar eficiência e inovação para mais de 2 mil transportadoras e embarcadores, apenas no 1º semestre.

