Seguro residencial registra crescimento de 12,8% em 2021

Os gastos causados por eventualidades em casa podem gerar muita dor de cabeça. Ter um bom seguro residencial é sinônimo de ótimo custo-benefício e tranquilidade. Segundo dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), em 2021, o produto registrou um crescimento de 12,8% nas vendas, em comparação com o ano anterior.

“Se o cliente comparar o custo de contratação de um seguro com o preço desembolsado para cobrir prejuízos, desde simples reparos na hidráulica e elétrica até incêndios de grandes proporções, ele irá notar que a diferença é grande”, comenta Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da Corretora de Seguros Bancorbrás.

O seguro oferece diversas coberturas, que cobre danos em casos de incêndios, explosões e até mesmo eventos naturais como queda de árvores que venham danificar o imóvel. “Existem modalidades que fazem reparos no imóvel como em instalações elétricas e hidráulicas, em telhados, caixas d’água e outros. Por isso é tão importante contratar um seguro residencial, pois em caso de situações inesperadas a seguradora garante mais tranquilidade para o bolso do cliente”, explica Luiz Carlos.

O diretor aponta que ao contratar o serviço é importante se certificar de quais são as coberturas que ele oferece, pois existem modalidades específicas para cada caso. “Quem deseja sair de férias ou quem passa longos períodos ausente de casa, por exemplo, e pretende ter os bens resguardados, a melhor cobertura é contra roubos e furtos qualificados”, ressalta. “Além disso, o produto também oferece assistências 24 horas com eletricista e chaveiro. Os clientes têm a oportunidade de personalizar o produto de acordo com as necessidades de cada família”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice