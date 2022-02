Seguro Reembolso da VidaClass garante facilidade na hora de imprevistos

Com as mudanças na relação das pessoas com os serviços de saúde, a compreensão das demandas individuais e personalização dos produtos oferecidos no setor são cada vez mais necessários. Nessa direção, a plataforma de saúde VidaClass pensou em diferentes tipos de seguros para seus clientes.

O Seguro DMHO (Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas) oferecido pela empresa, por exemplo, garante o reembolso de despesas decorrentes de acidentes pessoais cobertos, com tratamento iniciado em até 30 dias após o imprevisto. “Ter que se encaixar nos formatos dos planos tradicionais muitas vezes gera insegurança. Buscamos combater isso com nossos seguros, que entendem as necessidades dos clientes. A chave é adaptar os serviços às pessoas, e não entregar o produto e esperar que elas se encaixem.”, diz Vitor Moura, CEO da companhia.

Além do DMHO, a healthtech conta com outros produtos personalizados para as diferentes necessidades, como o Seguro Biker, o Bem-Estar, o Driver e o Caminhoneiro.

Produtos e serviços

A VidaClass também oferece consultas presenciais ou por telemedicina, exames e serviços que garantem internação hospitalar, vida e assistência, além de descontos e entrega em domicílio de medicamentos por meio da farmácia digital VC Delivery.

Outro destaque é a realização de exames de baixa complexidade em domicílio, que beneficia principalmente quem tem dificuldade de locomoção ou uma rotina corrida.

N.F.

Revista Apólice