O volume de prêmios dos seguros de pessoas registrou R$ 46,4 bilhões no acumulado de 2021, com alta de 12,62%. Em termos de variação percentual, o ramo Vida Individual foi o que mais se destacou, crescendo 29,4% no período em relação ao ano anterior, mais de R$ 8,9 bilhões arrecadados.

Quanto ao volume, o Prestamista apresentou o maior resultado em prêmios: cerca de R$ 14,3 bilhões, seguido do Vida em Grupo (R$ 12,1 bi), e o ramo de Acidentes Pessoais com R$ 6,3 bilhões, também no acumulado de janeiro até novembro de 2021. O seguro de Doenças Graves/Terminais registrou prêmios de R$ 1,3 bilhão no mesmo período e 24% de incremento frente aos números de 2020.

Os sinistros também cresceram (53,2%) no acumulado de janeiro a novembro de 2021 sobre mesmo período de 2020, somando R$ 16,5 bilhões – número ainda influenciado pela pandemia da Covid-19. Os números são do último levantamento setorial de novembro de 2021 da Susep (Superintendência de Seguros Privados), compilados pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida).

N.F.

Revista Apólice