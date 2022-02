Seguro de crédito: uma alternativa pouco conhecida pelas empresas

Compartilhar no

Além das muitas dificuldades para funcionamento e venda que as empresas estão enfrentando, um novo risco deve se tornar real no decorrer dos meses, o crescimento da inadimplência. O coronavírus pelo Brasil já fechou comércios, levou empresas à falência e a projeção é se vai aumentar a inadimplência do brasileiro nos próximos meses.

Diante o atual cenário de pandemia, os principais setores produtivos do Brasil estão sendo impactados pelo aumento considerável dos riscos de inadimplência. Diante deste cenário, as empresas devem proteger seu caixa e uma alternativa ainda pouco utilizada pelas empresas é o seguro de crédito.

Mas, muito além de proteger o fluxo de caixa de uma empresa, o seguro de crédito também pode ajudar a reduzir custos operacionais e expandir os negócios com maior segurança. O superintendente da Euler Hermes no Brasil, Daniel Luján, explica que essa é também uma maneira de aumentar as vendas, ampliando a carteira de clientes, tendo a possibilidade de escolher os melhores mercados para cada tipo de negócio.

“O seguro de crédito permite que a empresa adquira maior confiança para negociar com novos clientes e isso consequentemente faz com que exista crescimento com segurança e saúde financeira, além da possibilidade de acompanhar de perto a estabilidade financeira desses clientes para monitorar possíveis riscos”, afirma.

Além disso, é muito comum que o mercado associe ou compreenda mais o valor dessa ferramenta financeira em um cenário de crise como o atual que estamos vivendo. Mas na realidade essa ferramenta é um parceiro do seu negócio não apenas no cenário de crise mas também no cenário de retomada para que o crescimento seja sustentável.

Cristina Camillo, diretora da Camillo Seguros, consultora em seguro de crédito destaca abaixo os seis principais benefícios que o seguro de crédito pode trazer para a expansão dos negócios:

Market Share Maior: O seguro de crédito é uma proteção dos recebíveis entre empresas B2B, portanto, é possível oferecer limites e prazos para os clientes, garantindo maior fôlego e afastando o medo de não receber. Inevitavelmente, essas ações podem proporcionar aumento nas vendas.

Expansão: O seguro de crédito atua como uma ferramenta que avalia e qualifica as contrapartes com quem a empresa faz negócio, permitindo conhecimento maior em relação às empresas que antes eram desconhecidas, assim também é possível trabalhar com novas contrapartes.

Atuação em países estrangeiros: Atuando com uma empresa com know-how global, conhecer clientes ao redor do mundo aumenta as chances de fechar negócios de forma segura, mostrando onde há ou não há riscos de investimento.

Crescimento diversificado: Não existe mais a necessidade de negociar só com quem você conhece e confia, pois uma empresa te ajuda a expandir e descentralizar suas oportunidades de negócio.

Garantia: Quando a empresa trabalha com seguro de crédito, ela adquire uma garantia de saúde financeira, que é muito bem vista por bancos e financiadoras, abrindo assim novas alternativas de financiamento.

Apoio à sua análise de crédito interna: Quando o seguro é contratado, ele se torna parceiro da área de crédito, ou seja, é adicionado valor ao processo de análise de crédito existente na empresa. Esse suporte proporciona maior segurança, uma vez que em casos de perdas inesperadas é possível ter garantia de recebimento, sem impacto ao fluxo de caixa.

